Steven Cherundolo wird Chefcoach des LAFC

Der Los Angeles FC hat den früheren US-Nationalspieler und Hannover-96-Profi Steven Cherundolo als zweiten Cheftrainer in der Vereinsgeschichte verpflichtet.

Cherundolo wird am Mittwoch vorgestellt, teilte der LAFC am Montag mit.



Der 42-jährige Cherundolo bestritt zwischen 1999 und 2012 87 Länderspiele für das US-Team, nahm an drei WM-Endrunden teil (2002, 2006, 2010) und verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Bundesliga, in der er 370 Spiele für Hannover 96 absolvierte.

"Ich freue mich sehr, Steve als unseren nächsten Cheftrainer vorstellen zu können", sagte LAFC-General-Manager John Thorrington am Montag. "Steve verfügt über eine einzigartige Mischung aus internationaler und nationaler Erfahrung auf höchstem Niveau, die diesen Anforderungen gerecht wird."

Assistent in Hannover, Stuttgart und beim DFB-Nachwuchs

Nachdem Cherundolo seine aktive Karriere nach Knieproblemen im März 2014 beendet hatte, stieg er als Co-Trainer bei Hannovers zweiter Mannschaft ein und wurde im darauffolgenden Jahr der Assistent von 96-Cheftrainer Michael Frontzeck. Zudem trainierte er die U 15 und die U 17 der 96er. Es folgte im Januar 2018 ein Engagement als Assistent von Tayfun Korkut beim VfB Stuttgart, das im Oktober mit der Freistellung des Trainerteams endete.

Eine weitere Station führte ihn zum DFB: Im August 2020 wurde er Christian Wücks Co-Trainer bei der U 15.

Nachfolger von Bob Bradley

In Los Angeles folgt der in San Diego/Kalifornien geborene Cherundolo auf Bob Bradley, der LAFC seit 2017 trainiert hatte. Der ehemalige Nationaltrainer der USA verabschiedete sich im November vergangenen Jahres nach dem erstmaligen Verpassen der Play-offs als Coach Richtung Toronto FC.