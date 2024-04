Steinberg, Schuster, Stielike: Statistiken der Deutschen beim Clasico

Deutsche Profis im Clasico haben große Tradition. Eine kleine Übersicht.

Der Countdown läuft, um 21 Uhr steigt im Bernabeu der Clasico, es wird die 257. Austragung seit dem Premierenduell im Mai 1902, das der FC Barcelona 3:1 in Madrid gewann, damals noch gegen den Madrid Foot Ball Club. Der Deutsche Udo Steinberg traf doppelt. Der Berliner war damals knapp 25 und, weil er die ersten beiden Tore erzielte, der erste Clasico-Torschütze der langen Geschichte.

256 Pflichtspielduelle gab es bislang, dabei 104 Siege für Real und 100 für Barca bei 52 Remis. Das Torverhältnis liegt bei 430:417 aus Sicht von Real. In der Liga gab es 187 Duelle, davon gewann Real 78, Barcelona 74 bei 35 Remis. Das Torverhältnis liegt bei 301:299 Toren aus Sicht von Real.

Nimmt man die Heimbilanz in der Liga, gewann Real 55 der 93 Heimspiele bei 15 Remis und 23 Niederlagen, bei einem Torverhältnis von 188:116.

Deutsche Spieler im Clasico gab es in der Folge nach Steinberg viele, bei den Katalanen etwa in der Frühphase der im Jahr 1900 geborene Emil Walter, der 1929 mit Barca die erste spanische Meisterschaft gewann.

Auch diesmal vier Deutsche dabei

An diesem Sonntag stehen auf jeder Seite je zwei Deutsche in der Startelf, beim Gastgeber und Tabellenführer Antonio Rüdiger und Toni Kroos, beim Verfolger Marc-André ter Stegen und Ilkay Gündogan. Sie stehen in einer Reihe großer deutscher Profis auf beiden Seiten, seit den 70er Jahren.

Bei den Königlichen Günter Netzer, Paul Breitner, Uli Stielike, Bernd Schuster (der zunächst von 1980 bis 1988 für Barca gespielt hatte, bevor er zwei Spielzeiten zu Real ging), Bodo Illgner, Christoph Metzelder, Mesut Özil, Sami Khedira, bei Barca eben jener Schuster oder auch, kurzzeitig, Robert Enke. Schuster ist übrigens der einzige Profi, der von 1990 bis 1993 auch für Atletico Madrid spielte und damit für alle drei Großen in Spanien - und die Königlichen führte er als Trainer 2008 auch zur Meisterschaft.

Keiner toppt Stielike

Torschütze im Clasico war der heute 64-Jährige auch, und zwar zweimal, 1980 und 1988 für Barca. Getoppt wird er von Stielike, der für Real gleich dreimal traf: 1977, 1981 und 1982. Özil (2011) und Khedira (2012) trafen je einmal für Real - genau so oft wie die aktuellen Profis Kroos (2021 beim 2:1) und Gündogan, der im Oktober dieser Saison beim 1:2 in der Hinrunde im Olympiastadion von Barcelona für die Katalanen zur Führung einnetzte, damit aber die Niederlage nicht verhindern konnte.