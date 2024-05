"Stehen mit leeren Händen da": Muss Altach nochmal zittern?

Der SCR Altach hat den Klassenerhalt erneut nicht fixieren können. Wegen der 0:1-Pleite gegen den WAC müssen die Vorarlberger weiter um den Klassenerhalt bangen. Trainer Joachim Standfest zeigte sich enttäuscht.

Der SCR Altach hat zwar fünf Zähler Vorsprung auf Austria Lustenau, durch ist die Mannschaft von Trainer Joachim Standfest aber noch nicht. Weil man das Heimspiel gegen den WAC mit 0:1 verloren hat, ist der Abstieg rechnerisch noch möglich.

Dabei konnte sihc Altach auch gegen den Zweiten der Quali-Gruppe viele Torchancen erarbeiten, scheiterte jedoch an mangelnder Effizienz. "Die Mannschaft schmeißt alles rein. Ich kann die Statistiken nicht mehr sehen. Wenn es nach den Statistiken geht, sind wir ganz woanders. Fakt ist, dass wir das nicht aufs Papier bringen und das ist extrem bitter. Wir haben jedes Spiel drei bis vier Hunderter aber bringen die Ergebnisse nicht zusammen", hadert Standfest bei "Sky" und führt weiter aus: "Ich bin enttäuscht vom Spiel. Wir stehen mit leeren Händen da."

Dennoch bleibt für Altach keine Zeit, um Trübsal zu blasen. Die nächste Möglichkeit, den Ligaverbleib zu fixieren, hat man am Samstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn man bei der WSG Tirol zu Gast ist. Standfest zur Mission Klassenerhalt: "Das war heute schon das Ziel und das wird auch nächste Woche das Ziel sein. Das Momentum ist nicht auf unserer Seite."

Mangelnde Chancenverwertung

Das Thema der mangelnden Chancenverwertung ist eine der wenigen Konstanten der Altacher in der laufenden Spielzeit. Das weiß auch Tormann Dejan Stojanovic, der nach überstandener Verletzung erstmals wieder mit von der Partie war: "Das zieht sich schon die ganze Saison durch. Wir hatten heute einige Hochkaräter. Wir hätten Minimum drei, vier Tore machen können."

Da steht wieder ein Team am Platz. WAC-Trainer Manfred Schmid

Die Freude war am Samstag ganz auf Seiten der Kärntner, die durch die drei erkämpften Zähler das Rennen um den Sieg in der Quali-Gruppe weiter offen gestalten. Trainer Manfred Schmid: "So wie wir heute aufgetreten sind, hat man gesehen, da ist wieder eine Gruppe am Platz, die funktioniert und kämpft. Da steht wieder ein Team am Platz."

In der Tabelle liegt der WAC nur einen Zähler hinter der Wiener Austria. Das "Finale" um Rang eins in der Quali-Gruppe steigt schon am kommenden Samstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker), Schmid mit seiner Elf in Favoriten auf die "Veilchen" treffen. "Wir werden natürlich versuchen, Erster in der Gruppe zu werden. Wir waren nie wirklich weg. Die anderen Mannschaften haben auch nicht so gepunktet, wie sie es sich vorgestellt haben. Wir werden eine gute Idee entwickeln und alles unternehmen, um das nächste Spiel zu gewinnen", meint Schmid.