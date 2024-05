Stefan Kretzschmar hakt Füchse-Meisterschaft in der Handball Bundesliga ab

Auch Sportvorstand Stefan Kretzschmar hat eine mögliche Meisterschaft der Füchse Berlin in der Handball Bundesliga inzwischen abgehakt. SCM-Gegner Lemgo hält er dennoch für eine schwierige Hürde.

Stefan Kretzschmar glaubt nicht mehr an die Meisterschaft. Sascha Klahn

Schon Trainer Jaron Siewert hatte die Meisterschaft nach der Niederlage gegen die MT Melsungen abgehakt: "Die letzte realistische Chance auf die Meisterschaft müssen wir nun ad acta legen", hatte der Übungsleiter eingeräumt und ergänzt: "Ein sehr bitterer Tag für uns."

Nun pflichtete auch Sportvorstand Stefan Kretzschmar Siewert bei. Im Vodcast Kretzsche & Schmiso sagte die deutsche Handball-Legende: "Auch wenn wir immer so ein bisschen darauf spekuliert hatten - obwohl das in Anbetracht der Tatsache, was Magdeburg für ein Jahr spielt, unrealistisch ist - war der Gedanke dann eigentlich weg. Zweieinhalb Mal verliert Magdeburg nicht, das kann ich mir nicht vorstellen."

Die Berliner haben vier Minuspunkte mehr hinnehmen müssen und liegen auch in Sachen Tordifferenz hinter den Elbstädtern. Diese müssten also mindestens dreimal patzen - oder die Füchse müssten bei zwei SCM-Niederlagen ein wahres Torwunder fabrizieren.

"Ich glaube schon, dass Lemgo ein unangenehmes Auswärtsspiel ist", spielte Kretzschmar auf das SCM-Duell am heutigen Sonntagabend an, und führte aus: "Da traue ich Florian Kehrmann und seinem Team auch was zu. Aber Magdeburg hat die Hürde Flensburg auswärts genommen, und das war meiner Meinung nach der einzige Stolperstein." Die Füchse empfangen ab 15:00 Uhr Gummersbach.