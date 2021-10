Steelers gewinnen ohne Kicker - Overtime-Krimi in Indianapolis

Einige Division-Duelle haben in der achten NFL-Woche für reichlich Spannung gesorgt. Die Pittsburgh Steelers gewannen ohne Kicker, die Tennessee Titans siegten nach Overtime. Außerdem trotzten die New York Jets zahlreichen Widerständen und sorgten für die Überraschung des Tages.

Die Pittsburgh Steelers haben das prestigeträchtige Division-Duell bei den Cleveland Browns gewonnen - obwohl sie einen Großteil der Partie ohne Kicker spielen mussten. Chris Boswell hatte sich eine Gehirnerschütterung zugezogen, ein echter Ersatzmann stand nicht bereit. Das sorgte für einige ungewohnte Playcall-Entscheidungen von Head Coach Mike Tomlin, hinderte die Steelers aber nicht an einem durchaus überraschenden Sieg - auch weil Rookie Tight End Pat Freiermuth ein spektakulärer Touchdown-Catch zum 15:10-Endstand gelang. Die Browns verzweifelten trotz des Comebacks von Starting Quarterback Baker Mayfield an der gewohnt starken Steelers-Defense.

Das Duell zwischen Browns und Steelers war eines von insgesamt vier Division-Duellen im frühen Fenster - und auch die anderen drei waren eng. Enorm spannend ging es in der AFC South zu, wo es zwischen den Indianapolis Colts und Tennessee Titans hin und her ging. Beim Spielstand von 24:24 kurz vor Ende warf Colts-Quarterback Carson Wentz an der eigenen Endzone einen "Pick Six" zu Titans-Cornerback Elijah Molden - machte seinen üblen Schnitzer aber wieder gut, indem er sein Team in kurzer Zeit über das komplette Feld führte und die Overtime erzwang. Dort warf Wentz aber eine erneute Interception, diesmal zu Titans-Safety Kevin Byard. Tennessee bedankte sich in Person von Kicker Randy Bullock, der das entscheidende Field Goal zum 34:31 verwandelte - die Titans bleiben damit unangefochten an der Division-Spitze.

Bills siegen nach anfänglichen Problemen - Gilmore sichert Panthers-Erfolg

Klar favorisiert waren die Buffalo Bills ins AFC-East-Spiel gegen die Miami Dolphins gegangen. Bis tief ins dritte Viertel hinein tat sich die Offense rund um Star-Quarterback Josh Allen aber sehr schwer, ehe es am Ende doch noch zu einem 26:11-Arbeitssieg reichte.

In der NFC South zeigte Neuverpflichtung Stephon Gilmore seinen Wert für die Carolina Panthers. Der Anfang des Monats von den New England Patriots verpflichtete Cornerback und ehemalige Defensive Player Of The Year fing im vierten Viertel die spielentscheidende Interception beim 19:10 über die Atlanta Falcons, die ohne ihren Star-Receiver Calvin Ridley antreten mussten - und das wohl auch künftig werden müssen. Der Passempfänger kündigte völlig überraschend während des Spiels via Instagram an, aus persönlichen Gründen nicht mehr Football spielen zu wollen.

Gegen alle Widerstände: Jets sorgen für große Überraschung

Die größte Überraschung des Tages gelang indes den New York Jets. Gegen die zuletzt enorm starken Cincinnati Bengals siegte das chronisch erfolglose Team mit 34:31 - und das trotz unzähliger Hindernisse: Starting Quarterback Zach Wilson fehlte verletzt, auch sein Ersatzmann Mike White musste zwischenzeitlich angeschlagen vom Feld - und knapp fünf Minuten vor Ende lagen die Jets mit 20:31 hinten. Dann gelangen dem weitgehend unbekannten White aber zwei Touchdown-Pässe, die Defense stoppte die starke Bengals-Offensive und sorgte für einen ob der Umstände fast schon sensationellen Jets-Sieg.

Weniger gut lief es für die anderen Teams am qualitativen Ende der NFL. Die Houston Texans vermieden beim 22:38 gegen die hochfavorisierten Los Angeles Rams immerhin eine durchaus zu befürchtende Abreibung - die die Detroit Lions hingegen mit voller Wucht traf. Das einzig sieglose Team der NFL ging mit 6:44 gegen die Philadelphia Eagles unter - ein Team, das selbst zuvor erst zwei Spiele gewonnen hatte. Detroit bleibt damit der Top-Favorit auf den ersten Pick des kommenden Drafts.

Garoppolo entdeckt neue Seiten: Niners schlagen Bears

Außerdem im frühen Fenster: Die San Francisco 49ers feierten einen wichtigen 33:22-Auswärtssieg im NFC-Rennen bei den Chicago Bears. Zwar erzielte Chicagos Rookie-Quarterback Justin Fields einen spektakulären Rushing Touchdown, doch Niners-Spielmacher Jimmy Garoppolo entdeckte eine neue Seite an sich und lief gleich zweimal selbst in die Endzone.