Starbulls Rosenheim rufen zu Spendenaktion für schwer verletzten Mike Glemser auf

Bei einem Spiel in der Eishockey-Oberliga erlitt Rosenheims Stürmer Mike Glemser schwere Wirbelsäulenverletzungen. Nun ruft der Verein und seine Familie zu Spenden auf.

Beim Oberligaspiel seiner Starbulls Rosenheim beim SC Riessersee / Garmisch-Partenkirchen Anfang Februar war Mike Glemser im ersten Drittel in die Bande gestürzt und blieb regungslos liegen. Nach einer Erstversorgung auf dem Eis wurde er ins Krankenhaus eingeliefert, wo der 25-Jährige rund zehn Tage im künstlichen Koma verbrachte und zweimal operiert werden musste.

Knapp vier Wochen sind seit dem schlimmen Unfall vergangen, nun bestätigten Verein und Familie die schlimmsten Befürchtungen. "Mike ist vom Hals ab nach unten gelähmt, er hängt an einer Lungenmaschine, selbstständige Atmung ist nicht möglich. Im oberen Bereich geht nur der Bizeps Stand jetzt, heißt keine Hände, kein Handgelenk, im Beinbereich geht gar nichts, das ist alles komplett lahmgelegt", bestätigte Vater Kenneth Glemser "BR24Sport".

Spendenziel von 250.000 Euro

Wie der Verein bekanntgab habe sich Glemser den vierten und fünften Halswirbel gebrochen, zudem habe sich der Stürmer durch den Sturz schwere Verletzungen am Rückenmark zugezogen. Nun würden sich die ersten Behandlungsmaßnahmen auf den Versuch der Wiederherstellung der grundlegenden Körperfunktionen fokussieren. Des Weiteren werde versucht, "durch Mobilisierung positiven Einfluss auf den Bewegungsapparat zu nehmen".

Um zumindest einen Teil der hohen medizinischen Kosten zu decken, haben Verein und Familie des 25-Jährigen nun eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Starbulls Vorstand Marcus Thaller verkündete, der Familie die bestmögliche Unterstützung zuzusagen. "Hierbei haben wir neben der tragischen, emotionalen Situation auch die finanziellen Unwägbarkeiten für die nahe Zukunft beziffert, wo von mindestens 250.000 Euro auszugehen ist", so Thaller. Auf die gesamte Lebenszeit, so befürchtet der Verein, seien sogar von Gesamtkosten bis zu 750.000 Euro zu erwarten. Deshalb ist auf der Website nun ein Spendenkonto für Glemser eingerichtet worden, über weitere Schritte sowie die Verwendung der Spenden will der Verein über die Homepage sowie per Instagram über "97BeStrong" informieren.