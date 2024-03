Star-Receiver Evans verlängert bei den Tampa Bay Buccaneers

Die Tampa Bay Buccaneers haben Mike Evans mit einem neuen Zweijahresvertrag weiter an sich gebunden und verhindern somit, dass der Star-Receiver kommende Woche auf den Free-Agent-Markt kommt.

Zuletzt war kräftig darüber spekuliert worden, ob Evans in diesem Jahr die Free Agency testen würde. Dann hätte sich zweifellos auch die Konkurrenz um die Dienste des fünfmaligen Pro-Bowlers bemüht, der einer der größten Namen auf dem Markt gewesen wäre - und ihm vielleicht um einiges höhere Angebote beschert.

Doch dazu kommt es nicht: Wie die entsprechenden US-Medien am Montag vermeldeten, hat sich Evans mit den Buccaneers auf einen neuen Zweijahresvertrag geeinigt. Berater Deryk Gilmore erklärte gegenüber ESPN, dass der 30-Jährige 52 Millionen US-Dollar erhält, von denen 35 Millionen garantiert sind.

Podcast #86: Die wichtigsten NFL Free Agents Die Crew von „Icing the kicker“ spricht diesmal über die interessantesten Namen der Free Agency in der NFL. Kucze, Detti, Jan und Michael nennen euch die fettesten Fische im Teich und spekulieren, von welchen Teams diese demnächst an Land gezogen werden. Aktuell entscheidet sich derweil noch, welche Free Agents mit einem „Franchise Tag“ gehalten werden können. Auf der offensiven Seite des Balls sind Spieler wie Kirk Cousins oder Mike Evans bald vertragslos, während es einige Premium-Pass-Rusher gibt, die sich ebenfalls mit ihrer Zukunft beschäftigen müssen. Die Jungs gehen zudem der Frage aus der Community nach, wohin es Running Back Derrick Henry ziehen wird. Hat er noch einen Markt? Und gilt dies ebenso für Saquon Barkley, Josh Jacobs oder Tony Pollard? Was passiert mit Michael Pittman und Calvin Ridley? Und wie lösen die Kansas City Chiefs das Dilemma, dass die Verträge ihrer Leistungsträger Chris Jones und L’Jarius Sneed auslaufen? Hört rein! Die nächste Folge von „Icing the kicker” erscheint am 14. März. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire alle Folgen

Evans ist schon jetzt der beste Receiver in der Geschichte der Buccaneers, die ihn im NFL Draft 2014 an Position 7 wählten. In zehn Jahren in Tampa knackte er in jeder (!) Saison die Marke von 1000 Receiving Yards (insgesamt verbuchte er bereits 11.680). Das hat kein anderer Spieler in den ersten zehn Jahren seiner NFL-Karriere geschafft. Nur eine weitere Saison trennt Evans vom Gesamtrekord von Hall of Famer und Receiver-Legende Jerry Rice. Vergangene Spielzeit sorgte Evans beim NFC South Champion für 1255 Receiving Yards bei 13 Receiving Touchdowns (geteilter Liga-Bestwert).

Kurz vor dem Start der Free Agency in der kommenden Woche ist die Verlängerung mit Evans ein echter Coup für Bucs-GM Jason Licht, der beim NFL Combine vergangene Woche erklärt hatte, es sei das Ziel, Evans zu einem "Buc for Life" zu machen. Vor allem für das Unterfangen, Quarterback Baker Mayfield (ebenfalls angehender Free Agent) zum Bleiben in Florida zu bewegen, könnte dieser Deal Gold wert sein.