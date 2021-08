"Ständige Müdigkeit": Henderson verzichtet auf ManUnited-Trainingslager

Nationaltorhüter Dean Henderson ist nicht mit Manchester United in Trainingslager nach Schottland. Er kämpft noch mit den Folgen einer COVID-19-Erkrankung.

In der vergangenen Saison hatte Henderson im Endspurt David de Gea als Nummer 1 im United-Tor abgelöst, war insgesamt 26-mal zum Einsatz gekommen. In der Vorbereitung auf die neue Spielzeit, in die der englische Rekordmeister am 14. August (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit einem Heimspiel gegen Leeds United startet, muss der 24-Jährige aber zunächst kürzertreten.

Wie ManUnited am Montagabend mitteilte, schlägt sich Henderson, der vor drei Wochen positiv auf das Coronavirus getestet worden war, noch mit den Folgen seiner COVID-19-Erkrankung herum. Der Torhüter leide an "ständiger Müdigkeit", hieß es in der Klubmitteilung. Henderson werde aber bald im Training zurückerwartet. Von der Hüftverletzung, wegen der er die zurückliegende EURO verpasst hatte, hat der Schlussmann sich erholt.

De Gea stieß nach seinem EM-Urlaub indes in Schottland wieder zum Kader. In den Vorbereitungsspielen hatten Neuzugang Tom Heaton und Lee Grant das United-Tor gehütet. Das Testspiel gegen Preston North End am vergangenen Samstag wurde aufgrund "einer kleinen Anzahl" an Corona-Fällen bei United abgesagt worden. Das Team hatte das Training nach einer negativen Testreihe aber wieder aufnehmen dürfen.