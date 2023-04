Spurs-Profis entschädigen Fans nach 1:6

Nach der Demütigung in Newcastle gab es bei Tottenham den nächsten Trainerwechsel - und nun auch eine finanzielle Geste der Profis an die Fans.

Desaströse Anfangsphase in Newcastle: Pierre-Emile Höjbjerg (Mi.) & Co. IMAGO/Shutterstock

Er sei noch nie nach 20 Minuten gegangen, sagt ein Fan der Tottenham Hotspur in einem Video, das nach der 1:6-Auswärtsniederlage der Spurs in Newcastle viral ging, "aber ich habe genug von dieser Scheiße". Es zeigt, wie der Mann schimpfend den Gästebereich verlässt, während der Stadionsprecher gerade das 5:0 für Newcastle durchsagt.

0:3 nach neun, 0:5 nach 21 Minuten: Tottenhams Klatsche gegen einen direkten Champions-League-Konkurrenten war derart bemerkenswert, dass die Bosse erneut den Trainer wechselten - und die Profis nun sogar ihren Fans Geld zahlen werden.

"Als Mannschaft verstehen wir eure Frustration und euren Ärger", heißt es in einem Statement der Teams, das die Spurs am Dienstag via Twitter verbreiteten. "Es war nicht gut genug. Wir wissen, dass Worte in solchen Situationen nicht ausreichen, aber glaubt uns, eine Niederlage wie diese tut weh. Wir wissen eure Unterstützung zu schätzen, zuhause und auswärts, und in diesem Sinne möchten wir den Fans die Kosten für ihre Eintrittskarten für das Spiel im St. James' Park erstatten."

Gleichzeitig wisse man, "dass dies nichts daran ändert, was am Sonntag passiert ist, und wir werden alles geben, um die Dinge am Donnerstagabend gegen Manchester United wieder in Ordnung zu bringen. (…) Gemeinsam - und nur gemeinsam - können wir die Dinge vorantreiben."

Champions-League-Chancen schwinden

Mit Ryan Mason wird am Donnerstag (21.15 Uhr, LIVE! bei kicker) bereits der dritte Trainer in dieser Saison das Sagen haben. Rund vier Wochen nach Antonio Conte musste am Montag auch Cristian Stellini gehen, der für diesen interimsweise übernommen hatte. Zur neuen Saison soll dann ein neuer Cheftrainer her, nach dem seit Wochen fieberhaft gefahndet wird.

Dass die Spurs diesem ein Champions-League-Ticket bieten können, wird allerdings zunehmend unwahrscheinlich. Der Dritte Newcastle und der Vierte ManUnited sind bereits sechs Punkte entfernt, wobei Tottenham ein bzw. zwei Spiele mehr bestritten hat.