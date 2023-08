Spurs-Coach Postecoglou: "Wir wussten, dass es so kommen würde"

Der Transfer von Harry Kane zum FC Bayern München befindet sich auf der Zielgeraden, der Deutsche Meister und die Bundesliga bekommen eine neue Attraktion. Und Tottenham Hotspur? Zeigt sich wenig überrascht.

Ähnlich wie Bayern-Coach Thomas Tuchel konnte auch Spurs-Coach Ange Postecoglou nichts Definitives über den aktuellen Stand des Wechsels von Harry Kane zum deutschen Rekordmeister berichten: "Wie ich höre, steht der Deal unmittelbar bevor", sagte der Australier auf der Pressekonferenz zum Premier-League-Auftakt der Londoner am Sonntag (15 Uhr) beim FC Brentford. "Wir werden hoffentlich in den nächsten Stunden eine Bestätigung bekommen", sagte der 57-Jährige.

Davon ist auszugehen, und davon ging auch Postecoglou aus. "Wir wussten, dass es so kommen würde. Das ändert nichts Dramatisches an dem, was wir versuchen, aufzubauen", sagte Postecoglou. Und zwar bereits seit längerer Zeit. Denn offenbar stand die Entscheidung von Kane, die Spurs zu verlassen, bereits fest, als Postecoglou im Juni seinen Dienst antrat. "Er war offen und ehrlich, und ich war es auch", berichtete Postegoclou über das erste Gespräch mit Kane. "Allerdings dachte ich, dass er sich nach dem ersten Gespräch bereits entschieden hatte, zu gehen. Ich sah keinen Sinn darin, ihn zum Bleiben zu überreden, denn alles, was ich sagen würde, wäre irrelevant gewesen", führte Postecoglou weiter aus.

Der Abgang ihres Kapitäns trifft die Londoner deswegen alles andere als unvorbereitet: "Es hat nicht viel Fantasie bedurft, um zu erkennen, dass dies (der Weggang Kanes, d. Red) geschehen würde", sagte der Spurs-Coach, der zudem in die Verhandlungen einbezogen war. "Viele unserer bisherigen Geschäfte wurden in diesem Sinne abgewickelt." Deshalb sei am Freitagmorgen auch keine Besprechung notwendig gewesen, um der nun eingetretenen Entwicklung Rechnung zu tragen. Vielmehr habe der Verein "nun etwas Klarheit", die Vorbereitung auf die Brentford-Partie und darüber hinaus plane er nun eben "ohne Harry".

Trotz der zur Schau gestellten Gelassenheit würdigte Postecoglou Kane in höchsten Tönen. Dieser sei "einer der ganz Großen in diesem Klub", daran ändere auch sein Abgang ein Jahr vor Vertragsende nichts. "Seine Leistungen stehen für sich selbst. Sein Platz bei den Fans steht für sich selbst", meinte Postecoglou.

Kane soll sich aktuell im Flieger auf dem Weg nach München befinden, nach dem obligatorischen medizinischen Check liegt ein unterschriftsreifer Vertrag über vier Jahre für ihn bereit. Kane würde der mit Abstand teuerste Neuzugang in der Geschichte der Bundesliga und der Geschichte des FC Bayern werden, insgesamt über 100 Millionen Euro kosten.