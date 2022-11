Sprunggelenk: Leipzigs Werner bei CL-Spiel früh ausgewechselt

Beim Champions-League-Spiel von RB Leipzig wurde Timo Werner schon in der 19. Minute ausgewechselt. Nach einem Foul hielt sich der Nationalspieler das Sprunggelenk.

Mit fünf Toren in sechs Spielen im Oktober reichte Werners Form zuletzt wieder an seine Zeit vor dem Chelsea-Wechsel 2020 heran, jetzt droht ihn eine Verletzung auszubremsen. Beim letzten Vorrunden-Spiel der Königsklasse gegen Schachtar Donezk wurde der 26-Jährige schon in der 19. Minute ausgewechselt.

Nach an einem Foul von Donzeks Taras Stepanenko (13. Minute) versuchte es der gebürtige Stuttgarter noch mehrere Minuten, zeigte aber schnell an, dass das linke Sprunggelenk nicht mehr mit machte. Ob der Nationalspieler nur als Vorsichtsmaßnahme das Feld verließ oder die Verletzung schwerwiegender ist, lässt sich noch nicht abschätzen.

RB-Teamarzt gibt Entwarnung

Laut Klub-Angaben klagte Werner über Schmerzen im Fuß. Leipzigs Teamarzt soll allerdings schon Entwarnung gegeben haben - es sei nichts "Strukturelles". Schon am Donnerstag soll der Stürmer in Leipzig genauer untersucht werden. RB fliegt bereits am Mittwochabend zurück nach Deutschland.

Das nächst Bundesliga-Spiel der Leipziger findet am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Sinsheim statt. Für Werner geht der Blick wohl aber auch auf die Weltmeisterschaft in Katar, die für die deutsche Nationalmannschaft am 23. November gegen Japan startet.