Sprintet Ngankam zur EM?

Nach langer Leidenszeit und Länderspielpause steht Herthas Jessic Ngankam vor der Rückkehr in die DFB-Auswahl.

Fast fünf Jahre liegt mittlerweile Jessic Ngankams letztes Länderspiel zurück. Damals war der Stürmer für die deutsche U 18 am Ball, im Jahrgang zuvor hatte der gebürtige Berliner mit Wurzeln in Kamerun bereits an der U-17-Weltmeisterschaft in Indien teilgenommen, wo die DFB-Auswahl im Viertelfinale an Brasilien gescheitert war (1:2).

In den folgenden Jahren aber waren Ngankams Karriere und die Entwicklung ins Stocken geraten, vor allem ein Kreuzbandriss hatte den soeben von seinem Stammverein nach Fürth ausgeliehenen Angreifer schwer zurückgeworfen. Erst in der Endphase der vorigen Saison hatte er bei dem designierten Absteiger seine ersten Einsätze verzeichnet, an den letzten beiden Spieltagen hatte Ngankam gegen Dortmund (1:3) und in Augsburg (1:2) jeweils getroffen und seine ersten Bundesligatreffer nach langer Zeit markiert. Das brachte ihm prompt eine Einladung zur U 21 ein, doch eine neuerliche Knieblessur hatte den Berliner zur vorzeitigen Abreise gezwungen und ein Comeback im DFB-Trikot verhindert.

Erst im neuen Kalenderjahr kam Ngankam wieder in Schwung und bei Hertha zu ersten Einwechslungen. Seit Mitte Februar ist das Eigengewächs wieder ein Faktor in der Startformation der Hauptstädter, im ersten Spiel von Beginn an erzielte er beim 4:1-Erfolg gegen Gladbach sein erstes Saisontor, am vergangenen Wochenende verwandelte er beim 1:1 gegen Mainz einen umstrittenen Handelfmeter unbeeindruckt.

Also ist es wieder soweit: Nach kicker-Informationen wird Ngankam wieder im deutschen U-21-Aufgebot stehen, das Nationaltrainer Antonio Di Salvo am Freitag bekanntgeben wird. Damit eröffnet sich für den Rückkehrer in den DFB-Kreis die Gelegenheit, womöglich auf den letzten Drücker sogar zur U-21-EM zu sprinten. Denn die beiden Länderspiele im März gegen Japan (24.3. in Frankfurt, 18.15 Uhr) und in Rumänien (28.3., in Sibiu, 18 Uhr) sind zugleich die letzten Tests für Di Salvo und seine Titelverteidiger vor der Endrunde, die im Juni in Rumänien und Georgien ausgetragen wird. Dort wird die erfolgsverwöhnte DFB-Auswahl, die zuletzt dreimal nacheinander ins Finale vorgedrungen war und zweimal den Titel gewann (2017 und 2021), in der Gruppenphase auf Israel, Tschechien und England treffen. Womöglich mit Jessic Ngankam.