Sporting Braga: Nach elf Jahren wieder da und bestens bekannt mit Union

In Gruppe C wartet mit Sporting Braga Unions Europa-League-Kontrahent aus der vergangenen Saison. Ein Offensivmann ist aktuell in bestechender Form.

Zumindest reisetechnisch hat Champions-League-Neuling Union Berlin eine hochspannende Gruppe erwischt. Mit Real Madrid gastieren die Köpenicker gleich am ersten Spieltag (Mittwoch, 18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Rekordsieger im Estadio Santiago Bernabeu. Auch die Auswärtsreise zum SSC Neapel, der im Stadio Diego Armando Maradona im Schatten des Vesuvs spielt, muss sich da nicht verstecken. Sportlich werden es die Köpenicker gegen Real und den amtierenden italienischen Meister allerdings sehr schwer haben.

Bliebe noch die dritte, europäisch für viele immer noch relativ unbekannte Mannschaft: Sporting Braga. In Portugal wurde die Meisterschaft in den vergangenen Jahrzehnten stets zwischen dem FC Porto und den Lissaboner Vereinen Benfica und Sporting ausgemacht. Braga hielt sich stets im Windschatten der drei Großen, beendete seit der Saison 2017/18 jede Spielzeit mindestens auf Platz vier. In der vergangenen Saison berechtigte Rang drei zur Teilnahme an der CL-Qualifikation, in der Braga schließlich Panathinaikos Athen mit 2:1 und 1:0 besiegte und so das Ticket für die Königsklasse löste. Zuletzt waren die Portugiesen dort in der Saison 2012/13 vertreten und sind als Gruppenletzter nach der Vorrunde ausgeschieden.

Braga und Union kennen sich bereits bestens

Läuft es in dieser Saison so, wie es die meisten erwarten, dann werden Braga und Union den Europa-League-Platz drei unter sich ausmachen. Ein Szenario, das beiden nicht ganz unbekannt ist. Denn erst in der vergangenen Europa-League-Saison spielten die beiden ebenfalls in derselben Gruppe. Ergebnis damals: Union verlor auswärts mit 0:1, gewann zu Hause mit 1:0 und zog als Gruppenzweiter knapp vor Braga in die Play-off-Runde ein.

Die gute Nachricht für Union, bevor der portugiesische Klub am zweiten Spieltag (3. Oktober, 18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) im Olympiastadion gastiert: Vitinha, der Siegtorschütze aus der vergangenen Saison, hat die Portugiesen im Winter für viel Geld Richtung Olympique Marseille verlassen. Das hat Braga in Teilen reinvestiert, etwa in den zuvor bereits ausgeliehenen Flügelflitzer Bruma und den ehemaligen Schalker Rodrigo Zalazar.

Offensive ist weitgehend zusammengeblieben, zwei gesetzte Verteidiger weg

Die meisten Stützen der vergangenen Saison sind Braga erhalten geblieben. Die Mittelstürmer Abel Ruiz und Simon Banza, die in der zurückliegenden Spielzeit zusammen wettbewerbsübergreifend 26 Tore erzielt haben, wechseln sich im bevorzugten 4-2-3-1-System als Sturmspitze ab. In den jüngsten zwei Ligaspielen durfte Banza starten und traf jeweils.

Mit Bruma, Kapitän und Routinier Ricardo Horta und Alvaro Djaló sind auch die Vielspieler aus der offensiven Dreierreihe weitgehend zusammengeblieben. Horta ist als Dreh- und Angelpunkt ohnehin gesetzt, Bruma hat sich nach seiner Leihe im Januar schnell in der Startelf festgespielt. Djaló, der in der vergangenen Saison den Sprung aus der zweiten Mannschaft zu den Profis geschafft hat, kam vor allem als Joker, das aber regelmäßig. In dieser Saison steht er wettbewerbsübergreifend schon bei sieben Torbeteiligungen in neun Spielen und durfte in der Liga zuletzt zweimal starten.

Damit tritt er endgültig die Nachfolge von Iuri Medeiros an, der sich im Sommer Al-Nasr SC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten angeschlossen hat. Mit Tormena (FK Krasnodar) und Sequeira (Pendikspor) hat Braga zwei gesetzte Defensivspieler verloren. Dafür wurden die ausgeliehenen Victor Gomez und Sikou Niakaté fest verpflichtet. Letzterer fehlt aktuell allerdings verletzt.

In die Liga ist das Team von Trainer Artur Jorge übrigens, ähnlich wie Union, wechselhaft gestartet. Bisher gab es zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen, was aktuell für Platz acht reicht. Auch die Generalprobe für den Champions-League-Auftakt ging, wie bei den Köpenickern, daneben. Während Union dem VfL Wolfsburg mit 1:2 unterlag, setzte es für Braga ein 1:3 bei Aufsteiger SC Farense. Das wollen sie im Heimspiel gegen Neapel (Mittwoch, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) vergessen machen.

Aus Italien werden dann sicherlich hunderte, wenn nicht tausende Tifosi den Weg in die portugiesische Großstadt finden. Denn Braga ist ebenfalls ein attraktives Reiseziel. Das Estadio Municipal de Braga ist in den Berg Monte Castro integriert und liegt am höchsten Punkt der Stadt. Auch die Stadt selbst hat schöne Ecken. Allein, die Unioner kennen sie eben schon.