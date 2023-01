Sportfoto-Sieger in der Kategorie "European Championships Munich 2022"

"Die Bahn brennt", "München steht Kopf" und "Gold aus heiterem Himmel" sind die Titel der Bilder, die bei der Wahl zum Sportfoto des Jahres 2022 in der Kategorie "European Championships Munich 2022" prämiert wurden.

"Niemand hatte damit gerechnet, dass Gina Lückenkemper an diesem 16. August EM-Gold über 100 Meter gewinnen würde. Im Olympiastadion verfolge ich hinter der Ziellinie das enge Rennen. Lückenkemper stolpert im Ziel, fällt und zieht sich eine Platzwunde am linken Bein zu. Noch steht die Siegerin nicht fest. Dann, plötzlich, jubelt Gina ... Mein Glück, dass sie in diesem Moment nicht verdeckt wird. Das Interessante an diesem Bild: Es zeigt die ganze Geschichte, das Warten aller auf das Ergebnis, die Verletzung und am Ende diese unbändige Freude."

Ina Fassbender, 57, Dortmund, freie Fotografin

"Es herrscht eine fantastische Stimmung am Abend des 18. August im Olympiastadion. Das begeisterte Publikum trägt die Läuferin Konstanze Klosterhalfen über 5000 Meter auf den letzten Runden zum völlig überraschenden EM-Titel. Sie ist die erste Deutsche überhaupt. Von meiner Position im Zielraum aus erweist sich dieses Bild später als schöner Glückstreffer. Mir gefällt es vor allem grafisch: Die Fahne schwebt mittig wie ein Dach - ähnlich einem Gleitschirm - über dem Kopf der Athletin, darunter die fliegenden Haare, und sie strahlt überglücklich fast direkt in die Kamera."

"Während dieser elftägigen European Championships will ich insbesondere die jüngeren, modernen Sportarten einfangen, neben dem Klettern auf dem Königsplatz die EM im BMX Freestyle am Olympiaberg. Zwei Dinge kann ich beim Finale am 13. August steuern: Ich suche mir eine Position mit Blick auf die Frauen-Türme als das Münchner Wahrzeichen, und ich warte auf spätes, zunehmend schöneres Licht. Dass der Sieger Anthony Jeanjean aus Frankreich seinen akrobatischen Kopfstand genau mittig zwischen den Türmen der Frauenkirche sowie dem Alten Peter und dem Rathaus vollführt, ist auch ein wenig Glückssache."

Stefan Matzke, 59, München, Sampics