Spielregeln

Beim kicker-Managerspiel Classic stellst du ein Team mit 15 Spielern zusammen, mit dem du die Saison bestreiten möchtest. Die Aufstellung gilt für die gesamte Saison. Die Spieler erhalten für ihre Leistungen Punkte, die du so im Laufe der Saison sammelst. Ziel des Spiels ist es, mit deinem Team mehr Punkte zu sammeln als andere User.

Grundvoraussetzung ist ein kicker-Account, die Teilnahme am Spiel ist kostenlos.

Teilnahme und Einstieg

Das Spiel kann in drei Wettbewerben (Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga) gespielt werden. Du kannst also bis zu drei Teams zusammenstellen, aber kannst auch nur an einem Wettbewerb teilnehmen. Aus den Spielern des Wettbewerbs stellst du - üblicherweise vor Saisonbeginn - deinen Kader zusammen, indem du 15 Spieler vom Transfermarkt verpflichtest. Bis zum Beginn der Saison kann der Kader jederzeit verändert werden, z. B. bei Transferaktivitäten der Vereine oder Verletzungen in der Saisonvorbereitung.

Mit dem Anpfiff des ersten Saisonspiels wird der Transfermarkt geschlossen. Nur vollständige, gültige Kader kommen in die Wertung. Ist ein Kader ungültig, kannst du weiterhin transferieren und steigst am nächsten Spieltag in die Wertung ein, sofern dein Kader dann gültig ist.

Ein Einstieg nach Saisonbeginn ist jederzeit möglich, verringert aber die Chancen auf ein gutes Ranking in der Gesamtwertung. Bei einer Teamerstellung nach Saisonbeginn sind Transfers bis zum nächsten Spieltag möglich. Bei der Spieltagswertung ist der Zeitpunkt der Kaderzusammenstellung egal.

Kaderzusammenstellung

Bei der Zusammenstellung der Kader gelten Restriktionen, die jeder User einhalten muss. Diese dienen dazu, dass ein Team nicht nur aus Top-Stars zusammengestellt werden kann, sondern auch mit Nachwuchshoffnungen oder Ersatzspielern gefüllt werden muss. Entscheidend dafür ist der Zeitpunkt der Verpflichtung, d.h. ein Kader wird nicht ungültig, wenn der User dadurch 4 Spieler eines Vereins im Kader hat. Die Marktwerte der Spieler erstellt die kicker-Redaktion, sie verändern sich im Laufe der Saison nicht.

Der Kader muss aus exakt 15 Spielern in 4 taktischen Positionen bestehen. Jeder Kader muss aus 2 Torhütern, 4 Abwehrspielern, 6 Mittelfeldspielern und 3 Stürmern bestehen. Es steht nur die 3-5-2 Formationen zur Verfügung, also gibt es pro Position einen Spieler auf der Ersatzbank. Fällt ein Spieler aus (d.h. spielt nicht von Beginn an), rückt der Spieler auf der Ersatzbank in die Bewertung. Nur vollständige Kader nehmen an der Auswertung teil. Die Positionen der Spieler werden einmalig festgelegt und ändern sich nicht im Saisonverlauf, auch wenn ein Spieler möglicherweise auf einer anderen Position eingesetzt wird.

Das zur Verfügung stehende Budget variiert je nach Wettbewerb:

Bundesliga: 30 Mio. Euro

2. Bundesliga: 7,5 Mio. Euro

3. Liga: 4 Mio. Euro

Aufstellung, Wechsel und Transfers nach Saisonstart

Beim kicker Managerspiel Classic bleibt der Kader und die Aufstellung die komplette Saison über bestehen. Du kannst beides also im Saisonverlauf nicht mehr verändern.

Bewertung

Spieler bekommen für ihre Leistung Punkte. In die Wertung kommen nur Spieler, die von Beginn an auflaufen. Spieler, die in der Realität eingewechselt werden, können nicht punkten, egal wie viele Tore sie erzielt haben oder ob sie benotet wurden.

Fallen einzelne Spiele eines Spieltags aus oder werden verschoben, rücken verfügbare Reservisten in die Spielmannschaft nach. Das Nachholspiel wird für die jeweilige Spieltagswertung nicht berücksichtigt, geht aber in die Gesamtwertung ein.

Der wichtigste Faktor bei der Punktevergabe ist die kicker-Note, die die kicker-Redaktion vergibt. Um mit einer kicker-Note bewertet zu werden, muss ein Spieler für gewöhnlich mindestens 25 Minuten auf dem Platz stehen. Bei außergewöhnlicher oder spielentscheidender Leistung, egal ob im positiven oder negativen Sinn, kann aber auch bei kürzerer Einsatzzeit eine Bewertung erfolgen.

Punkte für kicker-Noten

Note Punkte 1,0 10 Punkte 1,5 8 Punkte 2,0 6 Punkte 2,5 4 Punkte 3,0 2 Punkte 3,5 0 Punkte 4,0 -2 Punkte 4,5 -4 Punkte 5,0 -6 Punkte 5,5 -8 Punkte 6,0 -10 Punkte

Zusätzlich zur kicker-Note kann ein Spieler weitere Punkte sammeln, zum Beispiel für erzielte Tore:

Punkte für erzielte Tore

Position Punkte pro Tor Torwart 6 Abwehr 5 Mittelfeld 4 Sturm 3

Für Platzverweise erhält ein Spieler hingegen Minuspunkte:

Platzverweise (Karten)

Rot -6 Gelb-Rot -3

Managerliga

Du kannst mit Freunden oder Arbeitskollegen eine Managerliga gründen oder anderen Ligen beitreten. Man kann allerdings auch ohne Managerliga mitspielen und sich im Gesamtranking mit allen anderen Teilnehmern messen. Es können insgesamt 1.000 Manager an einer Liga teilnehmen, jeder Manager kann bei maximal zehn Ligen mitspielen. Die Ligen aus der Vorsaison bestehen weiterhin, ein erneutes Einladen der Teilnehmer ist nicht notwendig.

Als Gründer bzw. Administrator einer Liga kannst du Interessenten über einen Link einladen. Die Eingeladenen treten per Klick auf den Link automatisch bei. Eine Bewerbung für eine Liga ist nicht mehr möglich und nötig. Als Administrator kannst du auch Ligenmitglieder entfernen oder sie ebenfalls zum Administrator machen. Selbstverständlich können alle Mitglieder die Liga auch verlassen, wenn sie nicht mehr mitspielen wollen.

FAQ

Fragen zu den Spielregeln werden in den FAQ detailliert beantwortet.