Spielertausch: Jentzsch zurück nach Iserlohn, Proske zu den Adlern

Überraschender Wechsel in der DEL: Die Adler Mannheim und die Iserlohn Roosters haben sich auf einen Spielertausch geeinigt.

Für Taro Jentzsch (23) kommt Yannick Proske (20) nach Mannheim, wie die Adler am Donnerstag mitteilten. Der 20 Jahre alte Proske erhält in Mannheim einen Einjahresvertrag mit der Option für eine weitere Spielzeit.

Alavaara: Proske "für sein Alter schon sehr reif"

Der Abschied von Nationalspieler Jentzsch aus der Kurpfalz war bereits am Vortag verkündet worden. "Taro ist zweifelsfrei ein talentierter Spieler, der sich immer vorbildlich verhalten und sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Allerdings haben sich aufgrund der getätigten Verpflichtungen für die aktuelle Saison sowie des neuen Systems unter Cheftrainer Johan Lundskog veränderte Umstände ergeben, sodass sich die Perspektive für Taro verändert hat", sagte Mannheims Sportmanager Jan-Axel Alavaara.

Mit Proske erhalten die Adler nun einen Akteur, der noch unter das U-23-Kontigent fällt, von dem jeder DEL-Klub drei Spieler im Aufgebot haben muss, um mit vollem Kader von 21 Spielern antreten zu dürfen. "Yannick ist ein defensiv geprägter Stürmer, der über viel Potenzial verfügt und für sein Alter schon sehr reif und zuverlässig agiert", so Alavaara über den neuen Flügelstürmer, der bislang 46-mal in der DEL auflief, neunmal in der laufenden Spielzeit.

Für beide Spieler eine Rückkehr

Für beide Spieler ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Proske spielte im Nachwuchsbereich zwischen 2019 und Ende 2020 für die Jungadler Mannheim. Jentzsch wiederum stand bereits von 2020 bis 2022 in 91 DEL-Partien für die Roosters auf dem Eis. "Der Kontakt nach Iserlohn und zu Christian Hommel ist nie abgerissen. Ich freue mich sehr darauf, viele bekannte Gesichter wiederzusehen und natürlich auch, sportlich Verantwortung zu übernehmen", meinte Jentzsch, der ins Mannheim in der laufenden Saison nur auf drei Einsätze kam.

Die Rückholaktion von Jentzsch war für die Sauerländer bereits die dritte Spielerverpflichtung in den letzten beiden Wochen, nachdem Iserlohn bereits am Mittwoch Stürmer Hunter Shinkaruk sowie in der letzten Woche Verteidiger Brandon Gormley verpflichtet hatten.