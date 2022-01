Spielbetrieb ausgesetzt: In Thüringen geht mit 2G nichts

Nach der Vorstandssitzung des Thüringer Fußball-Verbands am Freitagabend ist klar: Unter 2G wird der Spielbetrieb nicht wieder aufgenommen.

Im Wartestand: Der Thüringer-Fußball-Verband sieht aktuell keine Möglichkeit, den Spielbetrieb im Erwachsenenbereich in die Wege zu leiten. imago images/Karina Hessland

Im Thüringer Amateurfußball ist noch etwas länger als geplant Winterpause. Wie der Thüringer Fußball-Verband (TFV) nach einer am Freitag stattgefundenen Vorstandssitzung mitteilte, wird der Pflichtspielbetrieb bei Frauen und Männern zunächst bis zum 28. Februar ausgesetzt. Das gilt sowohl auf Landes- als auch auf Kreisebene.

Die Vereine hätten dem Verband zuletzt widergespiegelt, dass unter 2G-Bedingungen (geimpft oder genesen) nicht gespielt werden könne. Noch Anfang Januar hätten sich nach TFV-Angaben Vertreter der sechstklassigen Thüringenliga mehrheitlich für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs unter 2G-Bedingungen ausgesprochen, doch auch hier gibt es jetzt die Rolle rückwärts. Ein Grund dafür ist offenbar, dass kürzlich beschlossen wurde, dass Personen nur noch drei statt sechs Monate nach einer durchgemachten Infektion mit Corona als genesen gelten.

Eine vage Hintertür

Maßgeblich ist ansonsten die Thüringer Infektionsschutzverordnung, die aktuell bis 20. Februar gilt. Sollte von der Landesregierung früher als erwartet die Erlaubnis erteilt werden, dass im Amateurfußball unter 3G (genesen, geimpft oder getestet) gespielt werden kann, könnte es in Thüringen auch schon etwas früher wieder losgehen. Welche Vorbereitungszeit in diesem Fall den Mannschaften eingeräumt wird, das will der Verband zu "gegebener Zeit" entscheiden.

Beim Nachwuchs stellt sich die Sache anders dar: Hier wird wie geplant ab 1. März wieder gespielt, da die Corona-Verordnung im Jugendbereich 3G zulässt.