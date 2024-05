Spanien-Reporter verrät: "Real Sociedad ist nach wie vor im Aufbau"

Rechtzeitig zum Champions-League-Gastspiel in Salzburg ist Real Sociedad dank einer spielfreudigen Offensive in Form gekommen. Óscar Badallo, Marca-Reporter in San Sebastián, nimmt den nächsten Gegner der "Bullen" in der Königsklasse für den kicker unter die Lupe.

In San Sebastián, einer malerischen Küstenstadt im Baskenland mit ihrer postkartentypischen Bucht La Concha, ist etwas im Entstehen. Sportlich hat Real Sociedad den lokalen Erzrivalen Athletic Bilbao längst überholt, schloss die spanische Meisterschaft in den vergangenen vier Jahren stets vor den "Löwen" ab und wies den Nachbarn erst am Samstag im Basken-Derby klar mit 3:0 in die Schranken. Auch bei der Infrastruktur hat "La Real" längst nachgezogen. Seit dem letzten Umbau erstrahlt das heimische Anoeta-Stadion, das nun ganz modern Reale Arena heißt, in neuem Glanz, ohne Laufbahn und mit Platz für 40.000 Zuschauer.

Vergangene Saison auf Platz vier gelandet, will sich Real Sociedad nicht mehr nach unten orientieren, sondern - ganz im Gegenteil - unter den Topteams von "La Liga" etablieren, erzählt mit Óscar Badallo einer, der weiß, wovon er redet. Der Journalist ist Reporter der Marca in San Sebastián und betreut für die größte Sporttageszeitung Spaniens den Klub: "Bei 'La Real' denken sie, dass sie mit den Verpflichtungen von André Silva, Kieran Tierney, Hamari Traoré und Arsen Zakharyan eine richtig gute Mannschaft haben", verrät er und ergänzt: "Andererseits ist man der Meinung, dass Teams wie Sevilla, Villarreal, Betis, aber auch Atlético Madrid ohne Luis Suárez, Real Madrid ohne Karim Benzema und Barcelona ohne Lionel Messi nicht mehr so stark wie in den vergangenen Jahren sind." Deshalb sei man in San Sebastián der Meinung, "wieder um den vierten Platz mitspielen und sich sogar dem dritten annähern zu können".

Mit zuletzt drei Siegen in Serie ist die Mannschaft von Trainer Imanol Alguacil pünktlich zum Herbstbeginn in Form gekommen, der Saisonstart war mit drei Unentschieden hintereinander etwas holprig gewesen. Die bereits genannten Neuzugänge mussten erst integriert werden, weshalb Badallo auch sagt: "Real Sociedad ist nach wie vor im Aufbau." Dennoch kristallisiert sich bereits jetzt ein Gerüst heraus, das in der Lage zu sein scheint, auch in dieser Spielzeit für Furore zu sorgen. Der japanische Zauberfuß Takefusa Kubo versorgt die Offensive mit Kreativität und ist mit fünf Treffern aktuell Topscorer des Teams. "Er dribbelt hervorragend im Eins-gegen-Eins und ist sehr präzise bei seinen Abschlüssen", weist Badallo auf die Qualitäten des 22-Jährigen hin. Weitere Schlüsselkräfte in der Offensive sind Spielmacher Brais Méndez, Linksaußen Ander Barrenetxea und Kapitän Mikel Oyarzabal. "In der Defensive ist Igor Zubeldia der Chef."

Real Sociedad vor Salzburg gewarnt

Am Dienstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gastieren die Basken wieder in der Mozartstadt. Vor fünfeinhalb Jahren standen sich Red Bull Salzburg und Real Sociedad im Sechzehntelfinale der Europa League gegenüber, Österreichs Serienmeister setzte sich knapp durch. Vom heutigen Kader waren bei den Spaniern schon damals Oyarzabal, Zubeldia sowie Asier Illarramendi, Aritz Elustondo und Álvaro Ordiozola, der allerdings diesmal nicht mit nach Salzburg gereist ist, dabei. Nicht nur deswegen werden die Mannen aus San Sebastián den Gegner bestimmt nicht auf die leichte Schulter nehmen.

"Sowohl die Verantwortlichen als auch die Spieler haben daran erinnert, dass Salzburg Real Sociedad damals aus der Europa League warf und dass der Gegner jetzt schon einige Jahre in der Champions League spielt", erklärt Badallo vor dem Aufeinandertreffen in der Königsklasse. "Es ist also jedem klar, dass das eine sehr schwer zu bespielende Mannschaft sein wird, vor allem auswärts in Österreich."

Salzburg geht nach dem ersten Spieltag als Gruppenleader in die Partie. Während die Truppe von Gerhard Struber zum Auftakt in Lissabon bei Benfica mit 2:0 gewann, teilte sich Real Sociead daheim mit Inter Mailand die Punkte (1:1). Neben Rechtsverteidiger Ordiozola fehlt bei den Spaniern am Dienstag auch Linksverteidiger Tierney.

