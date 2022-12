Southgate macht als Englands Nationaltrainer weiter

Nach dem Viertelfinal-Aus gegen Frankreich musste Gareth Southgate erst einmal in sich gehen. Medienberichten zufolge steht nun fest: Er macht als englischer Nationaltrainer weiter.

Greift mit England auch die EURO 2024 an: Nationaltrainer Gareth Southgate. IMAGO/MB Media Solutions

Am Tag nach dem knappen Aus im WM-Viertelfinale gegen Frankreich hatte Southgate erklärt, sich bezüglich seiner Zukunft beim englischen Verband "im Zwiespalt" zu fühlen. Nach fast einwöchiger Bedenkzeit hat der 52-Jährige sich nun aber dazu entschlossen, seine Arbeit mit den "Three Lions" fortzusetzen. Das berichten englische Medien am Samstagabend übereinstimmend.

Ein wichtiger Grund für Southgate, dessen Vertrag bis Dezember 2024 läuft, ist demnach die Stimmung rund ums Nationalteam, die wesentlich besser ist als nach dem verlorenen EM-Finale 2021 gegen Italien und den schwachen Auftritten in der Nations League. "Ich habe große Teile der letzten 18 Monate als schwierig empfunden", hatte Southgate nach dem Aus in Katar gesagt.

Dort hatten die Engländer starke Leistungen abgeliefert - auch im Viertelfinale gegen Frankreich, in dem Harry Kane kurz vor Schluss einen Elfmeter zum möglichen 2:2-Ausgleich verschoss.

Southgate ist seit 2016 englischer Nationaltrainer. Nach Platz 4 bei der WM 2018, der unglücklichen Niederlage gegen Italien im EM-Finale 2021 und dem Viertelfinal-Aus in Katar wird er mit den "Three Lions" nun auch die Europameisterschaft 2024 in Deutschland angehen.