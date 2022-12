Southgate lässt die Zukunft offen

Niederlagen nach Elfmeterschießen sind für England bei großen Turnieren traurige Tradition, das Aus beim 1:2 am Samstag ereilte die Three Lions noch vor dem möglichen üblichen Drama - weil Harry Kane schon in der regulären Spielzeit vom Punkt aus gescheitert war.

Ließ seine Zukunft als England-Trainer nach der Partie offen: Gareth Southgate. IMAGO/Focus Images