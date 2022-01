Sonnenhof Großaspach: Ein Defensivspieler kommt, einer geht

Großaspach hat seinen 19-jährigen Rechtsverteidiger Elias Rahn an die TSG Backnang verliehen. Aus Schweinfurt kommt dagegen der 25-jährige Innenverteidiger Lamar Yarbrough.

Yarbrough war seit 2019 in der Regionalliga Bayern beim 1. FC Schweinfurt unter Vertrag gewesen und kam dort in dieser Spielzeit auf 18 Einsätze. "Da ich hier aus der Region komme, kenne ich die SG natu¨rlich auch schon seit vielen Jahren. Umso mehr freut es mich, dass die Gespra¨che mit den Verantwortlichen so gut gelaufen sind und es mit dem Wechsel nach Aspach geklappt hat. Ich bin top motiviert fu¨r die ersten Einheiten auf dem Platz und mo¨chte meinen Teil dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche Restsaison spielen", wird der 25-Jährige auf der Vereins-Website zitiert.

Youngster Rahn wird dafür in der Restsaison nicht mehr für die SGS spielen, sondern im Trikot der TSG Backnang auflaufen. Der 19-jährige soll beim Tabellenvierten der Oberliga Baden-Württemberg Spielpraxis sammeln, die er in Großaspach zuletzt nicht bekam. Er kommt auf nur vier Einsätze im bisherigen Saisonverlauf.

Die SG startet am Sonntag, den 13. Februar (14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Schott Mainz in das Jahr 2022. In der Südwest-Staffel liegen sie sie aktuell auf dem 18. und vorletzten Platz.