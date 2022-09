Sonderlob von Inzaghi: Mit Mkhitaryan und Gosens gegen die Bayern?

18 Mal in Folge hat der FC Bayern sein Auftaktspiel in der Champions League gewonnen. Auch gegen Inter? Trainer Simone Inzaghi hat noch ein paar Asse im Ärmel, um das zu verhindern.

In Mailand schwelgt man vor dem Spiel gegen den FC Bayern am Mittwoch (21 Uhr) in Erinnerungen. Es ist ja auch gar nicht so lange her, da setzten sich die Nerazzurri Europas Krone auf - eben gegen jenen FCB beim 2:0 im Finale von 2010. Der damalige Doppeltorschütze Diego Milito erzählte in einem Video auf der Vereinswebsite noch einmal nach, wie er beim ersten Treffer Keeper Jörg Butt mit einer kurzen Schussfinte verwirrte und wie er Daniel van Buyten vor dem zweiten Tor mit einem Haken schwindlig spielte.

Ein wenig Aufmunterung kann Inter sicherlich gebrauchen nach dem bitteren 2:3 im Derby della Madonnina. "Wir hätten ein Unentschieden verdient gehabt", sagte Trainer Simone Inzaghi nicht zu Unrecht, "wir haben die Niederlage analysiert. Es gab gute und schlechte Momente."

Letztlich überwogen aber nun mal die schlechten, vor allem Milan-Angreifer Rafael Leao bekam die Abwehr nicht in den Griff. Und wie steht's mit Sadio Mané? Für Inter ist der Bayern-Angreifer kein Unbekannter. "Wir haben es mit ihm schon zu tun bekommen, als er bei Liverpool war, wir wissen um seine Fähigkeiten. Er beeindruckt mit seiner Intensität", sagte Inzaghi, der weiß, dass "wir zehn Punkte erreichen müssen" - keine leichte Aufgabe mit den weiteren Gegnern FC Barcelona und dem potenziellen Stolperstein Viktoria Pilsen. Die Gruppe sei "viel schwieriger als die im letzten Jahr", betonte Inzaghi, als es der Achtelfinalist der Vorsaison mit Real Madrid, Sheriff Tiraspol und Schachtar Donezk zu tun bekam.

Gosens und Mkhitaryan überzeugen im Training

Die Partie gegen Bayern sieht der Inter-Coach nach dem verlorenen Derby aber auch als "Chance", nach der zweiten Saisonniederlage den Bock umzustoßen. Womöglich mit dem Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan? Der lange verletzte Armenier hinterließ nach seiner Einwechslung gegen Milan in der 63. Minute einen starken Eindruck, Inzaghi schloss einen Startelfeinsatz nicht aus. "Er ist ein Spieler, der uns sehr helfen wird", sagte der 46-Jährige. "Er hat unter der Woche mit voller Kraft gearbeitet."

Auch Robin Gosens erhielt ein Sonderlob. "Er ist ein vorbildlicher Profi. Ich bin zufrieden, wie er trainiert. Er hat die letzte Saison praktisch ausgelassen und zahlt nun für die lange Untätigkeit. Ich muss selbst wissen, wann ich ihn mit reinnehme", sagte Inzaghi.

Bislang kam der DFB-Nationalspieler nur am ersten Spieltag in der Startelf zum Einsatz, gegen Milan wurde Gosens in der Schlussphase eingewechselt.