Son lässt Südkorea spät jubeln - Nächster Rückschlag für Japan

Am 3. Spieltag in der asiatischen WM-Qualifikation hat Japan einen weiteren Rückschlag kassiert. Südkorea um Tottenham-Offensivmann Heung-Min Son und Australien wurden ihrer Favoritenrolle mit Mühe gerecht.

Durch ein Tor von Firas Al-Buraikan (71.) gelang Saudi-Arabien ein gefeiertes 1:0 über den Favoriten Japan um den Ex-Bremer Yuya Osako, Takumi Minamino vom FC Liverpool, Takuma Asano vom VfL Bochum, Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt) oder auch Wataru Endo vom VfB Stuttgart, die alle in der Startformation standen.

In der Tabelle der Asien-Gruppe B füllte Saudi-Arabien sein Punktekonto nach drei Spielen auf die maximal möglichen neun Zähler auf und liegt gleichauf mit Australien an der Tabellenspitze. Die Socceroos gewannen gegen den Oman nach 1:1-Pausenstand durch Tore von Schottland-Legionär Martin Boyle (49., Hibernian Edinburgh) und Mitchell Duke (89., Al-Taawoun FC) noch mit 3:1. Japan ist in der Gruppe mit nur drei Zählern Dritter vor dem Oman und China (ebenfalls beide 3), das gegen Vietnam (0) per 3:2 den ersten Sieg einfuhr. Das Siegtor der Chinesen erzielte Wu Lei von Espanyol Barcelona in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Iran mit Maximal-Punktzahl - Son trifft in der 89. Minute

In der Gruppe A weist der Iran nach einem 1:0-Sieg (Mehdi Taremi vom FC Porto traf in der 70. Minute) in den Emiraten die maximal möglichen neun Punkte auf. Südkorea ist mit zwei Punkten Rückstand Zweiter. Tottenham-Star Heung-Min Son traf in der 89. Minute beim 2:1 über Syrien.

Die ersten beiden Teams jeder Gruppe qualifizieren sich direkt für die WM in Katar.