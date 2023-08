Sommers völlig verpatztes Inter-Debüt

Obwohl RB Salzburg zwei Elfmeter vergab, gehörte Neuzugang Yann Sommer bei Inter Mailands 4:3-Testspielsieg am Mittwochabend zu den schwächsten Gäste-Akteuren.

Die Lücke, die Yann Sommer bei Inter Mailand füllen soll, ist nicht gerade klein: André Onana gehörte beim Champions-League-Finalisten zu den Schlüsselspielern und war Manchester United in diesem Sommer nicht umsonst über 50 Millionen Euro Ablöse wert. Bei seinem Einstand im Inter-Trikot hat Sommer bei einigen Fans womöglich Zweifel aufkommen lassen, ob er der richtige Onana-Nachfolger ist.

Jedenfalls hätten die ersten Minuten für den 34 Jahre alten Schweizer kaum schlechter laufen können, als die Nerazzurri am Mittwochabend bei strömendem Regen zu einem Testspiel bei RB Salzburg antraten. Schon in der fünften Minute brachte er RB-Angreifer Karim Konaté im Strafraum klar zu Fall und hatte Glück, dass der 19-Jährige den fälligen Elfmeter über den Kasten setzte.

Zwei Patzer nach sechs Minuten

Nur eine Minute später kam Sommer bei einem Steilpass nicht entschlossen genug aus seinem Tor, klärte so den Ball an der Strafraumgrenze nur unzureichend, sodass Konaté von links in den leeren Kasten einschießen konnte. Später zeigte sich der Neuzugang mit der Rückennummer eins, der für sechs Millionen Euro vom FC Bayern verpflichtet worden war, zwar etwas stabiler und war war beim zweiten und dritten Gegentor - jeweils nach einer Standardsituation - machtlos. Dennoch gehörte er am Ende zu den schwächsten Gäste-Akteuren.

"Grundsätzlich hatte er nicht die Sicherheit, die man von jemandem erwartet, dem das Management lange und hartnäckig hinterhergejagt war", kommentierte die "Gazzetta dello Sport". Die gute Nachricht sei, dass man sich solche Spiele am besten in der Saisonvorbereitung leisten könne.

Immerhin: Sommer spielte nur zwei Tage nach seiner Verpflichtung gleich durch, feierte einen 4:3-Sieg und hielt sich noch bei einem zweiten Elfmeter schadlos. Der 19-jährige Kroate Roko Simic, wie Konaté in der Anfangsphase der Gefoulte, schoss in der 69. Minute rechts vorbei, Sommer wäre in der richtigen Ecke gewesen.

"Glücklich über mein Debüt mit Inter", schrieb der Ex-Münchner hinterher bei Instagram. "Es kommt noch mehr!" Dabei wird er gewiss Einsätze gemeint haben, nicht unglückliche Auftritte wie in Salzburg.