Sogar Neville sprachlos: Holt Manchester United Arnautovic?

Marko Arnautovic winkt im Herbst seiner Karriere noch mal ein großer Sprung: Landet der Angreifer bei Manchester United?

Wenn selbst Gary Neville die Worte ausgehen, muss schon etwas sehr Verrücktes bei Manchester United im Gange sein. Und in diese Kategorie passt für viele Beobachter das Werben um Marko Arnautovic.

Englische und italienische Medien berichten seit Sonntag übereinstimmend, dass Englands Rekordmeister ein überraschendes Angebot für den 33-jährigen Österreicher abgegeben habe. Von über acht Millionen Euro ist die Rede - und davon, dass Arnautovics Klub die Offerte erst einmal abgelehnt habe.

Berater bestätigt Angebot

"Es stimmt, dass es ein Angebot von einem namhaften Verein gibt", sagte Berater und Bruder Danijel Arnautovic dem "Kurier". "Ich bin im Austausch mit Bologna, ob sich das realisieren lässt." Für den Serie-A-Klub sammelte Arnautovic, der früher unter anderem für Werder Bremen stürmte, in der abgelaufenen Saison in 41 Pflichtspielen 14 Tore und acht Assists.

Trotzdem käme ein Wechsel zu ManUnited völlig unerwartet. "Ich habe zu allem auf der Welt einen Kommentar - außer dazu, dass Manchester United Marko Arnautovic holt", sagte TV-Experte Gary Neville am Sonntag bei "Sky Sports" fassungslos. "Dazu habe ich nichts zu sagen."

Es passiert immer und immer wieder - ich werde nicht mal mehr wütend. TV-Experte Gary Neville

Um dann doch auszuführen: "Wir haben Radamel Falcao, Zlatan Ibrahimovic, Edison Cavani oder Odion Ighalo gesehen" - diese "Verzweiflung" sei inzwischen "ein Muster", so Neville, der früher selbst jahrelang für ManUnited gespielt hatte. "Es passiert immer und immer wieder. Ich werde nicht mal mehr wütend. Ich werde das nicht kommentieren."

Hintergrund des ManUnited-Interesses ist wohl auch, dass Steve McClaren, Assistent des neuen Cheftrainers Erik ten Hag, Arnautovic einst bei Twente Enschede betreute und dass der Routinier angesichts seiner Stoke-City- und West-Ham-Vergangenheit (2013 bis 2019) in England keine lange Eingewöhnungszeit bräuchte.

United hatte am Sonntag den Saisonstart mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Brighton in den Sand gesetzt. Dadurch sei der Klub in eine noch schlechtere Verhandlungsposition geraten, glaubt Neville, der sich über Bolognas anfängliche Abwehrhaltung deshalb nicht wunderte: "Das Erste, was du machst, wenn Manchester United anruft, ist, das Angebot abzulehnen."