"Sofie hatte Todesangst": Deutsche Frauen-Staffel holt sensationell Silber!

Das russische Quartett war am Ende nicht aufzuhalten. Doch die lange Zeit führende deutsche Frauen-Staffel hat bei den Winterspielen sensationell Silber gewonnen.

Silber geholt: Das deutsche Quartett um Sofie Krehl, Katherina Sauerbrey, Victoria Carl un Katharina Hennig. AFP via Getty Images

Die deutschen Skilangläuferinnen haben bei den Winterspielen in Peking überraschend Silber in der Staffel gewonnen und damit für die erste Langlauf-Medaille des DSV beim einem Großereignis seit acht Jahren gesorgt.

Nach 4x5 km mussten sich Katherine Sauerbrey (Steinbach-Hallenberg), Katharina Hennig (Oberwiesenthal), Victoria Carl (Zella-Mehlis) und Sofie Krehl (Oberstdorf) nur der Mannschaft des Russischen Olympischen Komitees geschlagen geben. Bis zum letzten Wechsel hatte das Quartett noch in Führung und auf Goldkurs gelegen, Krehl musste die russiche Rivalen am Ende aber ziehen lassen. Bronze ging an Schweden.

"Das ist eine Sensation, ich habe eine Medaille nicht für realistisch gehalten", sagte der völlig fassungslose Bundestrainer Schlickenrieder, nachdem sich seine Schlussläuferin Krehl "auf der letzten Rille und mit dem letzten Körnchen" vor den heranstürmenden Teams aus Schweden und Finnland ins Ziel gerettet hatte.

"Lange hätte ich nicht mehr durchgehalten"

"Sofie hatte Todesangst, bevor sie losgelaufen ist", sagte Schlickenrieder, was die vermeintlich schwächste Läuferin im Team auch bestätigte: "Klar, es ging schließlich um eine Medaille, in so einer Situation war ich noch nie. Ich habe alles gegeben - lange hätte ich nicht mehr durchgehalten."

Seit Bronze 2014 in Sotschi durch die Frauen-Staffel um die heutige Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann hatte kein deutscher Langläufer und keine deutsche Langläuferin bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften auf dem Podium gestanden.

