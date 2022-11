So würde es für Deutschland in der K.-o.-Runde weitergehen

Die DFB-Elf spielt am Donnerstag um den Achtelfinaleinzug bei der WM 2022. Der Weg in der K.-o.-Phase wäre bereits vorgezeichnet.

Das 1:1-Remis gegen Spanien hat zu einem merklichen Stimmungsumschwung rund um die deutsche Nationalmannschaft geführt, doch der Druck bleibt groß: Am Donnerstagabend (20 Uhr, LIVE! bei kicker) muss die weiterhin sieglose Elf von Bundestrainer Hansi Flick nicht nur das abschließende WM-Gruppenspiel gegen Costa Rica gewinnen, sondern im Normalfall auch auf spanische Unterstützung im Parallelspiel gegen Japan hoffen, um im letzten Moment noch ins Achtelfinale einzuziehen.

Trotzdem lässt sich schon jetzt ein Blick auf das "Danach" wagen. Sicher ist nämlich: Anders als Spanien, Japan und Costa Rica kann die DFB-Auswahl nicht mehr Gruppensieger werden und würde damit im Achtelfinale als Gruppenzweiter auf den Sieger der Gruppe F treffen.

Die DFB-Elf kann maximal Gruppenzweiter werden

In dieser Gruppe ist bislang nur eine Entscheidung gefallen: Kanada ist nach zwei Niederlagen bereits ausgeschieden. Kroatien, Marokko (je vier Punkte) und Belgien (drei) haben dagegen das Achtelfinale und auch den Gruppensieg noch im Blick. Kroatien und Belgien treffen am Donnerstag um 16 Uhr, also vier Stunden vor dem deutschen Duell mit Costa Rica, direkt aufeinander, während Marokko gegen Kanada die vermeintlich leichtere Aufgabe hat.

Sollte Deutschland weiterkommen, würde es am Dienstag, 6. Dezember, um 16 Uhr im Education City Stadium in Al-Rayyan gegen eine Nation aus diesem Trio um einen Platz im Viertelfinale spielen. Im Education City Stadium war die Flick-Elf bislang noch nicht zu Gast.

Der Sieger dieses Duells wiederum würde anschließend sein Viertelfinale am Samstag, 10. Dezember, um 16 Uhr im Al-Thumama Stadium in Doha bestreiten. Gegner hier wäre der Sieger der Gruppe H oder der Zweite der Gruppe G. Die Gruppe H wird entweder Portugal oder Ghana gewinnen, als Zweiter der Gruppe G kommen derzeit noch alle vier Teams infrage, also Brasilien, Schweiz, Kamerun und Serbien.

Wer dieses Viertelfinalduell für sich entscheidet, ist erst vier Tage später wieder gefordert: Das folgende Halbfinale ist am Mittwoch, 14. Dezember, um 20 Uhr im Al-Bayt Stadium Al-Khor - wo Deutschland gegen Spanien spielte und auf Costa Rica trifft - vorgesehen. Dabei kann der Gegner aus den Gruppen A (Gruppenzweiter), B (Erster), C (Zweiter) oder D (Erster) kommen.