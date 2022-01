So nimmt Deutschland Punkte mit in die Hauptrunde

Die deutsche Nationalmannschaft steht bei der Handball-EM vorzeitig in der Hauptrunde, das steht seit Sonntagabend fest. Doch wie viele Punkte kann das DHB-Team dorthin mitnehmen?

Zum Auftakt Belarus geschlagen, am Sonntag auch Österreich das Nachsehen gegeben: Die deutschen Handballer sind optimal in die EM gestartet und stehen nach zwei absolvierten Partien bei 4:0 Punkten. Weil Polen ebenfalls makellos geblieben ist, wartet am Dienstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) im direkten Duell das furiose Gruppenfinale.

Dann entscheidet sich, wer Gruppe D gewinnt und wie viele Punkte die beiden Teams jeweils in die Hauptrundengruppe II mitnehmen werden. Weil Belarus und Österreich bereits ausgeschieden sind, werden die vier erkämpften Punkte für die nächste Turnierphase quasi "gestrichen". Alles kommt nur noch aufs direkte Duell am Dienstag an: Schlägt die DHB-Auswahl die Polen, nehmen sie 2:0 Punkte mit in die Hauptrunde. Verlieren Gislasons Schützlinge, starten sie mit 0:2 Punkten. Gibt es ein Remis, stehen beide zu Beginn bei 1:1 Punkten.

Und welche Gegner drohen in der Hauptrunde? In Gruppe II treffen sich jeweils die beiden besten Teams der drei Vierergruppen D, E und F. Außer Deutschland und Polen sind das mit hoher Wahrscheinlichkeit Titelverteidiger Spanien, Schweden, Russland und Norwegen. In der zweiten Turnierphase hängen die Trauben deutlich höher, das DHB-Team wäre also gut beraten, einen dritten Vorrundensieg einzufahren.

Lediglich die beiden besten Mannschaften der beiden Sechser-Hauptrundengruppen qualifizieren sich fürs Halbfinale und spielen somit um eine EM-Medaille.