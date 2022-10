So erreicht der BVB schon am Dienstag das CL-Achtelfinale

Borussia Dortmund könnte schon in dieser Woche den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale perfekt machen - wenn Erling Haaland & Co. ein wenig mitspielen.

In der vergangenen Saison hatte Borussia Dortmund nach der 1:3-Niederlage bei Sporting Lissabon schon am fünften Spieltag der Champions-League-Gruppenphase keine Chance mehr auf den Einzug in die K.-o.-Runde und musste letztlich als Gruppendritter in die Europa League "absteigen". Ein Jahr später sieht die Ausgangslage für den BVB gänzlich anders aus.

Durch den 4:1-Triumph beim FC Sevilla am vergangenen Mittwoch festigte die Mannschaft von Trainer Edin Terzic mit nun sechs Punkten den zweiten Platz in der Gruppe G und kann bereits in dieser Woche das Achtelfinale erreichen - zwei Spieltage vor Abschluss der Vorrunde also.

Dafür müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Der BVB muss am Dienstagabend (21 Uhr) auch das zweite Duell gegen Sevilla gewinnen, und Spitzenreiter Manchester City, der nach drei Spieltagen makellose neun Zähler auf dem Konto hat, darf kurz zuvor beim FC Kopenhagen (18.45 Uhr, beide LIVE! bei kicker) nicht verlieren.

ManCity winkt bereits der Gruppensieg

In dieser Konstellation wären sowohl die Borussia als auch der englische Meister bereits sicher im Achtelfinale, nur der Gruppensieg wäre noch nicht entschieden. Bei einem Sieg in Kopenhagen wäre ManCity auch unabhängig vom Dortmunder Resultat gegen Sevilla schon in der K.-o.-Runde. Holen die Andalusier mindestens einen Zähler bei der Borussia, wäre Erling Haaland & Co. dann sogar der erste Platz bereits nicht mehr zu nehmen.

Die acht Paarungen des Champions-League-Achtelfinals werden noch vor dem Start der WM ausgelost. Am Montag, 7. November (12 Uhr, LIVE! bei kicker), erfahren die 32 Gruppenersten und -zweiten in Nyon, gegen wen sie im Februar (Hinspiele) und März 2023 (Rückspiele) um ein Viertelfinalticket spielen werden.