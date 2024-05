Snooker-Weltmeister feiert mit seinen Kindern

Kyren Wilson ist jetzt Weltmeister in der Sportart Snooker am Billardtisch. Auf dem feierten auch seine Kinder den Titel.

Papa ist jetzt Weltmeister! Das feierten die beiden Jungen Finley und Bailey mit ihrem Vater Kyren Wilson. Vergnügt saßen sie im Konfetti-Regen neben dem glänzenden Sieger-Pokal und ihren Eltern.

Den Pokal gab es für seinen Gewinn der Weltmeisterschaft in der Sportart Snooker (gesprochen: snuker). Das ist eine Form des Billardspiels. Mit einem langen Stock müssen Bälle in einer bestimmten Reihenfolge in die Löcher am Tischrand versenkt werden.

Papa Kyren Wilson erzählte den Zuschauern dann, dass er gern Vorbild für junge Leute wäre. Mit seinen Jungs klappt das noch nicht. "Sie sind gefragt worden, wer ihr Sport-Idol ist - ich war es nicht", erzählte der Mann aus England am Samstagabend. Die Zuschauer haben sehr gelacht.