Snooker-Stars würdigen Kommentator Kalb: "Wirst kein Fremder"

Die Stars der Snooker-Szene haben Kommentator Rolf Kalb mit emotionalen Worten verabschiedet. Der 64-Jährige ist letztmals bei einem WM-Finale auf Sendung.

Gerne in Tischnähe: Rolf Kalb erklärte den Deutschen Snooker. imago sportfotodienst

Die Stars der Snooker-Szene haben dem scheidenden Kommentator Rolf Kalb emotionale Grüße mit auf den Weg Richtung Ruhestand gegeben. "Top-Mann, der Rolf. Ich habe es geliebt, mit ihm zu arbeiten und mit ihm in den Zügen in Deutschland unterwegs zu sein. Du wirst hier kein Fremder werden", sagte der siebenmalige Weltmeister Ronnie O'Sullivan in einem Video, das der TV-Sender Eurosport im Rahmen des WM-Finales zwischen Kyren Wilson (England) und Jak Jones (Wales) zeigte.

Fast 35 Jahre arbeitete Kalb für Eurosport, mit einem Rugbyspiel am 11. November 1989 zwischen Frankreich und Australien hatte seine Kommentatoren-Karriere bei dem Sender begonnen. Als Kommentator beim Snooker erreichte er Kultstatus bei seinen Fans.

Auch Finalist Wilson bedankt sich

Vor gut einem Monat teilte der 64-Jährige mit, nach dieser WM seine Karriere zu beenden. "Ich wollte immer aufhören, wenn die Leute mir noch gerne zuhören", sagte Kalb. WM-Finalist Wilson ließ ausrichten: "Danke für alles, was Du für den Snooker-Sport geleistet hast. Danke für die großartige Erinnerung."

Weil Kalb neben seiner Rolle als Kommentator bei Turnieren in Deutschland auch vor Ort arbeitete, kennen die Top-Profis den Experten persönlich. "Du warst in Europa ein großartiger Botschafter. Bleib uns treu", sagte der viermalige Weltmeister Mark Selby.

