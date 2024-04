Snooker-Kultkommentator Kalb hört auf

Am 6. Mai heißt es zum letzten Mal "Ihr/Euer Rolf Kalb": Die deutsche Stimme des Snooker-Sports verabschiedet sich nach fast 35 Jahren in den Ruhestand - um einen Satz nicht mehr hören zu müssen.

Eine Snooker-WM ohne die Stimme von Rolf Kalb? Daran werden sich deutsche TV-Zuschauer ab 2025 erst einmal gewöhnen müssen. Der 64-jährige Eurosport-Kultkommentator wird nach dem WM-Finale am 6. Mai 2024 seine Karriere nach fast 35 Jahren beenden. Das teilte der Sender gemeinsam mit Kalb am Mittwoch mit.

"Schon immer hatte ich mir vorgenommen, meine Karriere selbstbestimmt zu beenden. Ich wollte immer zu einem Zeitpunkt aufhören, zu dem man sich noch gerne an mich erinnert. Das dürfte jetzt der Fall sein. Deshalb ist es für mich der richtige Zeitpunkt", wird Kalb in der Mitteilung zitiert. Seit 2003 war er bei jeder WM im Einsatz und entwickelte sich zur bekanntesten Snooker-Stimme und zum bekanntesten Snooker-Erklärer in Deutschland.

"Snooker zu kommentieren war für mich nie nur ein Job. Ich habe die Arbeit mit viel Engagement und Leidenschaft gemacht, und zwar sehr gerne. Ich habe bei Eurosport meinen Traum leben dürfen", schwärmt Kalb. "Ich glaube, das hat entscheidend zum Erfolg beigetragen." Seinen ersten Einsatz für den Sender hatte er am 11. November 1989 erlebt - bei einem Rugbyspiel. Zuvor hatte er als Pressesprecher für den damaligen Deutschen Billard-Bund fungiert.

"'Rolf hat Snooker', hieß es nur allzu oft"

Wenn er sich am 6. Mai im Crucible Theatre in Sheffield letztmals mit seiner berühmten Formel "Ihr/Euer Rolf Kalb" verabschiedet hat, will der an der Grenze zur Niederlande in Hückelhoven geborene Nordrhein-Westfale seinen Ruhestand genießen. "Der Snooker-Kalender hat in den letzten Jahren mein ganzes Leben dominiert. Familienfeiern, Treffen mit Freunden, Konzertbesuche oder ähnliches? 'Rolf hat Snooker', hieß es da nur allzu oft. Das klang beinahe schon wie eine ansteckende Krankheit. Deshalb habe ich auch jetzt das Gefühl, dass in meinem Leben noch Platz für anderes sein muss. Ich freue mich auf die neue Phase in meinem Leben und gehe das mit Neugier und Spannung an."