SKN-Frauen in letzter CL-Qualirunde gegen Valur Reykjavik

Die Frauen des SKN St. Pölten treffen in der letzten Runde der Champions-League-Qualifikation auf Valur Reykjavik aus Island.

Das Frauen-Team des SKN St. Pölten spielt im Oktober gegen Islands Meister Valur aus der Hauptstadt Reykjavik um ein Ticket für die Gruppenphase der UEFA Women's Champions League. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Die Isländerinnen fixierten erst vor wenigen Tagen ihre 14. Meisterschaft.

"Wir werden unser bestes geben, um wieder in die Gruppenphase zu kommen", versrpricht SKN-Kapitänin Jennifer Klein. Das Hinspiel in Reykjavik geht am 10. oder 11. Oktober über die Bühne, am 18. Oktober kommt es ab 19 Uhr in der NV-Arena zu Rückspiel.