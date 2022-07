"Sinnvollste Besetzung": Siewert übernimmt Mainz II

Die offene Trainerstelle bei der U 23 des 1. FSV Mainz 05 ist besetzt. Jan Siewert übernimmt beim Südwest-Regionalligisten, wie der Verein am Montag mitteilte.

Künftig in Mainz für die U 23 zuständig: Jan Siewert. Mainz 05

"Wir freuen uns sehr, dass Jan Siewert die vakante Stelle des Cheftrainers der U 23 ab sofort besetzen wird", erklärte Volker Kersting, Direktor Nachwuchs bei den Mainzern. "Mit seiner fachlichen Expertise und Erfahrung im Profi- und Nachwuchsbereich ist er für uns die sinnvollste Besetzung."

Für Siewert ist die Aufgabe nicht neu, denn nach dem Weggang von Bartosch Gaul, der vier Jahre für Mainz II verantwortlich zeichnete, zum polnische Erstligisten Gornik Zabrze, hatte der 39-Jährige den Südwest-Regionalligisten bereits interimsmäßig betreut.

Jan war als Junioren-Cheftrainer sehr nah an der Mannschaft dran und benötigt deshalb keine Eingewöhnungszeit. Volker Kersting

Nun ist Siewert also auch offiziell U-23-Trainer, nachdem er zuvor beim Nachwuchs des Bundesligisten als Junioren-Coach unterwegs gewesen war. "Es war sein Wunsch, nach der inhaltlich-strategischen Arbeit im Hintergrund auch wieder als Trainer arbeiten zu können", so Kersting. Nach Gauls Wechsel war die Tür für Siewert offen. "Jan war als Junioren-Cheftrainer sehr nah an der Mannschaft dran und benötigt deshalb keine Eingewöhnungszeit", sieht Kersting als klaren Vorteil.

Reichlich Erfahrung

"Meine ersten zwei Jahre bei Mainz 05 als Junioren-Cheftrainer waren fantastisch", meinte Siewert, der als Trainer bei Huddersfield Town in der englischen Premier League und Championship, bei Rot-Weiss Essen und auch der U 23 von Borussia Dortmund schon reichlich Erfahrung gesammelt hat. Zudem hatte er den FSV einmal in der Bundesliga beim 2:5 beim FC Bayern gecoacht.

Siewert freut sich nun, seine "Erfahrungen aus dieser Zeit einfließen zu lassen". Die Messlatte ist nicht niedrig, Mainz II belegte Rang fünf in der Saison 2021/22.