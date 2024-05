Silberheld Tuomie zu den Haien - Kälble zurück nach Mannheim

An drei DEL-Standorten waren am Freitag Transfers zu vermelden: Mannheim holte einen ehemaligen Jugendspieler zurück, Köln sicherte sich einen Silberhelden. Und Augsburg verabschiedete weitere zwei Spieler.

Eishockey-Nationalspieler Lukas Kälble kehrt nach acht Jahren zu seinem Jugendklub, den Adler Mannheim zurück. Wie der Klub am Freitag bestätigte, wechselt der Verteidiger von Vizemeister Fischtown Pinguins aus Bremerhaven zu den Adlern und unterschreibt einen Dreijahresvertrag.

Kälble wechselte 2016 in die USA, kam dort in fünf Spielzeiten der Collage Liga NCCA zum Einsatz und gewann 2022 und 2023 mit den Florida Everblades zweimal in Folge den Kelly Cup in der unterklassigen ECHL. Aufgrund seiner starken Leistungen in seiner ersten DEL-Saison nominierte Bundestrainer Harold Kreis den gebürtigen Mannheimer für den vorläufigen WM-Kader für das anstehende Turnier in Tschechien (10. bis 26. Mai).

"Ich bin sehr froh, nach acht Jahren wieder nach Mannheim in meine

Heimat zurückzukehren", zeigte sich Kälble glücklich. Aich Adler-Trainer Dallas Eakins freut sich auf seinen Neuzugang und dessen "Charakter, seinen Kampfgeist und seine Fähigkeit, den Puck zu bewegen".

Erster Neuzugang für die Haie

Auch die Kölner Haie haben am Freitag einen Neuzugang für die kommende DEL-Saison präsentiert, ihren ersten: Nationalspieler Parker Tuomie kommt von den Straubing Tigers und unterschreibt am Rhein einen Vertrag über zwei Jahre.

Der in Haßfurt geborene Tuomi spielte lange in den USA in den Junioren-Ligen NAHL und USHL, ehe er 2020 nach Deutschland zu den Eisbären Berlin zurückkehrte. Zur Spielzeit 2021/22 wechselte der Stürmer nach Straubing und spielte sich in der Folge durch starke Leistungen in den Kader für die Weltmeisterschaft im Vorjahr, die das DEB-Team als Vizeweltmeister abschloss. Auch für die anstehende WM steht Tuomi wieder im Aufgebot von Bundestrainer Harold Kreis.

"Parker spielt mit einer hohen Intensität - sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Er ist sehr zweikampfstark und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft", schwärmt Sportdirektor Matthias Baldys über den 28-Jährigen, der in 197 DEL-Spielen auf 91 Scorerpunkte kommt.

Abgang Nr. 10 und 11 bei Augsburg

Zwei weitere Abgänge - neun Spieler hatten sich bereits im April verabschiedet - müssen derweilen die Augsburger Panther verkraften: Nach einer enttäuschenden Saison, in der der sportliche Abstieg nur verhindert wurde, da DEL2-Aufsteiger Regensburg keine Lizenz beantragte, verlassen Stürmer Samuel Soramies und Verteidiger Tim Schüle die Schwaben.

Soramies war zu Beginn der Saison 2022/23 von Ingolstadt zu den Panthern gekommen und gewann im vorigen Mai mit der deutschen Nationalmannschaft WM-Silber. Schüle wechselte vor einem Jahr aus Bietigheim zu den Panthern.