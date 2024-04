Siegemund und Maria verpassen Halbfinal-Einzug in Bogota

Die beiden deutschen Tennisspielerinnen Laura Siegemund und Tatjana Maria haben in der Nacht zum Samstag den Einzug ins Halbfinale beim WTA-Turnier im kolumbianischen Bogota verpasst.

Das Halbfinale des WTA-250-Turniers in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota findet ohne die deutschen Spielerinnen Laura Siegemund und Tatjana Maria statt. Beim mit 267.082 US-Dollar (rund 247.000 Euro) dotierten Sandplatzturnier konnte die an Nummer sieben gesetzte Siegemund gegen die topgesetzte Marie Bouzkova den ersten Satz sogar noch klar mit 6:2 für sich entscheiden, im Anschluss übernahm aber die Tschechin die Kontrolle. Mit 3:6 und 3:6 gingen die Sätze zwei und drei an Bouzkova, die sich so den Einzug ins Halbfinale sicherte. Dort trifft die Nummer 42 der WTA-Rangliste auf die ungesetzte Italienerin Sara Errani, die im Viertelfinale Irina Maria Bara mit 4:6, 6:3, 6:2 ausschaltete.

Später in der Nacht war auch für Maria, Titelträgerin der vergangenen beiden Jahre in Bogota, das Turnier vorüber. Im Duell mit der Lokalmatadorin Camila Osorio entschied Maria wie schon Siegemund vor ihr den ersten Satz klar mit 6:1 für sich, im Anschluss war auch sie aber machtlos. Osorio sicherte sich die letzten beiden Sätze (3:6, 3:6) und machte damit das Halbfinale perfekt. Dort trifft die Kolumbianerin auf die Russin Kamilla Rakhimova, die im Viertelfinale die Spanierin Cristina Bucsa mit 0:6, 6:4, 7:5 bezwang.