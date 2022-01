Siebert steigt in die Elite auf

Für Felix Brych steigt Schiedsrichter Daniel Siebert in die sogenannte Elite Category der UEFA auf. Doch nicht nur er wurde befördert.

Der DFB stellt auch im Jahr 2022 vier Unparteiische in der Elite- und zwei in der First-Kategorie. Für Felix Brych, der bereits nach der EM verkündet hatte, seine internationale Karriere zum Jahreswechsel zu beenden, steigt FIFA-Referee Daniel Siebert in die Elite auf. Der 37 Jahre alte Geographie- und Sportlehrer aus Berlin hatte bereits vor einem halben Jahr seine Ansprüche im kicker-Interview unterstrichen.

Zur Elite Category der UEFA gehören aus Deutschland auch Deniz Aytekin, Tobias Stieler und Felix Zwayer. Zudem dürfen sich Harm Osmers und Sascha Stegemann über ihren Aufstieg von der Second- in die First-Kategorie freuen. Nur der Französische Fußball-Verband (FFF) und der Spanische Fußball-Verband (RFEF) sind ebenfalls durch sechs Unparteiische in diesen Kategorien vertreten.

Erstmalig vertreten fünf Schiedsrichterinnen den DFB international

Auch im Schiedsrichterinnen-Bereich gibt es einen internationalen Zugang und zwei Aufsteigerinnen. Der Weltverband FIFA stimmte dem Vorschlag des DFB-Schiedsrichterausschusses zu und erweiterte die Liste der Schiedsrichterinnen um Fabienne Michel. Angelika Söder und Karoline Wacker wurden durch die UEFA von der Second- in die First-Kategorie gehoben. Riem Hussein, in der Elite Category, und Franziska Wildfeuer komplettieren das Quintett der deutschen FIFA-Schiedsrichterinnen.