"Sicherer Absteiger"? MSV Duisburg verlängert Vertrag mit Trainer Gerstner

Seine zweite Amtszeit beim MSV Duisburg war bislang von Erfolg gekrönt: Nach dem erreichten Klassenziel hat der Traditionsverein den Vertrag mit Trainer Thomas Gerstner verlängert.

Hatte mit den Zebras am Saisonende gut lachen: Trainer Thomas Gerstner. IMAGO/Nico Herbertz

Dario Mlodoch, Leiter der Lizenzabteilung Frauen beim MSV Duisburg, begründete die Personalie am Montag in einer offiziellen Stellungnahme des Bundesligisten: "Nach einer aufregenden Saison, in der wir erfolgreich den Klassenerhalt sichern konnten, war es für uns von großer Bedeutung, zunächst alles daranzusetzen, mit Thomas weiterzuarbeiten. Seine Fachkompetenz, seine Leidenschaft für den Verein und seine Fähigkeit, ein starkes Team zu formen, haben uns überzeugt, dass er die richtige Wahl ist."

Mit Thomas Gerstner, so Mlodoch weiter, wolle man auch in der kommenden Spielzeit die gesteckten Ziele erreichen. "Seine Erfahrung, sein taktisches Verständnis und seine Führungsqualitäten werden uns dabei unterstützen, das Team weiterzuentwickeln und auf dem Platz erfolgreich zu sein, führte Mlodoch aus.

MSV wieder Abstiegskandidat? - Augustin geht

Gerstner selbst rechnet damit, dass die MSV-Frauen "von allen wieder als sicherer Absteiger gezählt werden", doch der 56-Jährige liebe Herausforderungen. "Ich mag den Verein und die Menschen hier. Einige der Mädels kenne ich jetzt seit mehreren Jahren, andere seit ein paar Monaten und wieder andere lerne ich neu kennen. Wir wollen gemeinsam das Maximum rausholen", sagte der Fußballlehrer, der mit den Frauen des Traditionsklubs nun schon viermal den Ligaverbleib geschafft hat. Bereits von 2018 bis 2021 war Gerstner beim MSV im Amt.

Während der Cheftrainer bleibt, wird sich in seinem Staff etwas ändern: Der bisherige Co-Trainer Robert Augustin verlässt den MSV auf eigenen Wunsch nach insgesamt fünf Jahren. Die Nachfolge ist noch nicht geregelt.