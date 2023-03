SGE stellt Weichen im NLZ: Erster Chef-Posten für "Fußballgott" Meier

Eintracht Frankfurt wird mit Blick auf die kommende Saison einige Trainerposten im Nachwuchsleistungszentrum neu besetzen.

Wie die SGE am Donnerstag bekanntgab, wird Kristjan Glibo auch in der kommenden Saison die Geschicke der U 21 leiten. Der 40-jährige Ex-Profi führte die Mannschaft im ersten Halbjahr nach ihrer Wiedereinführung in den Spielbetrieb an die Spitze der Hessenliga, wo sie auch nach zwei Saisondritteln steht.

Rasche rückt auf, Haag betreut U 17

Zur Saison 2023/24 wird Helge Rasche Cheftrainer der U 19 und begleitet damit einen Großteil seiner aktuellen Mannschaft auf ihrem Weg. Der 31-Jährige bekleidet seit Sommer 2020 verschiedene Trainerposten am Riederwald. Nach einer Spielzeit als U-16-Trainer führte er die U 15 2021/22 zur Meisterschaft in der C-Junioren-Regionalliga Süd. Die U 17 beendete die aktuelle Runde in der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest unter seiner Leitung jüngst auf Rang vier. Nun schließt der gebürtige Niedersachse die Vakanz bei den A-Junioren.

Ebenso folgt U-16-Trainer Sebastian Haag seiner Mannschaft in den nächsthöheren Ausbildungsjahrgang und wird U-17-Cheftrainer. Haag wechselte im Sommer 2021 von der TSG Hoffenheim ins NLZ von Eintracht Frankfurt und betreute in den vergangenen beiden Jahren jeweils den jüngeren B-Junioren-Jahrgang.

Meier wird U-16-Chefcoach

Die U 16 leitet künftig Alexander Meier. Der von den Fans als "Fußballgott" gefeierte 40-Jährige, der 2020 seine Trainerlaufbahn am Riederwald begann, übernimmt nach mehreren Tätigkeiten als Co-Trainer damit erstmals einen Cheftrainerposten im NLZ. Seine Tätigkeit als Assistenztrainer der U 21 führt Meier bis zum Saisonende fort.

Bei der U 15 wird zur Spielzeit 2023/24 Duarte Saloio an der Seitenlinie stehen, der in dieser Saison als U-14-Trainer tätig ist. Der 33-jährige Deutsch-Portugiese, der mit Trainerkollege Sebastian Haag aktuell Teilnehmer zum Erwerb der A+ Lizenz des DFB ist, begleitet damit seine aktuelle Mannschaft in die C-Junioren-Regionalliga.

Auch Okan Gündüz rückt einen Ausbildungsjahrgang auf. Der 29-Jährige geht im Sommer in seine fünfte Trainer-Spielzeit am Riederwald und übernimmt seine aktuellen Schützlinge auch in der U 14.