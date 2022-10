Sexismus-Skandal im US-Fußball: Anwältin deckt "systematischen Missbrauch" auf

Am Montag veröffentliche US-Anwältin Sally Q. Yates einen Bericht über sexuellen Missbrauch im US-Frauenfußball, in welchem auch die betroffenen Spielerinnen selbst zu Wort kamen. Die verantwortlichen Institutionen kündigen jetzt Konsequenzen an.

Die ehemalige Staatsanwältin Sally Q. Yates schockte am Montag die Öffentlichkeit, nachdem sie ihre unabhängige Untersuchung über die sexuelle Misshandlung von Spielerinnen im US-Fußball in einem über 170-seitigen Bericht publizierte. In diesem geht es um "verbale und emotionale Gewalt, sexistische Sprache, unerwünschte sexuelle Annäherungen, Berührungen und erzwungenen Geschlechtsverkehr".

Yates' Kommission spricht von einer Liga, in der "systematischer Missbrauch und sexuelles Fehlverhalten" alltäglich vorkommen. Aus Gesprächen mit über 200 Spielerinnen der Profiliga NWSL zeigte sich, dass Missbrauch in der Liga tief verwurzelt und von einer enormen Tragweite sei.

Präsidentin spricht von "extrem verstörenden" Ergebnissen

In Bezug auf die Enthüllungen fordert Yates mehr Schutz für die Spielerinnen. "Jetzt ist es an der Zeit, dass die Institutionen, die sie bisher im Stich gelassen haben, ihnen zuhören und eine Reform einleiten, um sie zu schützen." Außerdem lobt Yates die Offenheit der Fußballerinnen: "Die Spielerinnen, die ihre Geschichten erzählt haben, haben großen Mut bewiesen."

"Die Ergebnisse der Untersuchung sind extrem verstörend", stellt Cindy Parlow Cone, Präsidentin von US Soccer und in ihrer aktiven Karriere mit der Nationalmannschaft zweimal Olympiasiegerin und einmal Weltmeisterin, fest. "US Soccer wird alles in der Macht stehende tun, damit Spielerinnen auf jedem Leistungslevel einen sicheren Platz bekommen, um zu lernen, zu wachsen und in Ruhe ihren Sport zu betreiben."

US Soccer gab Yates "volle Autonomie, Zugang und notwendige Ressourcen"

Yates wurde von US Soccer mit Untersuchung beauftragt, nachdem es massive Vorwürfe der sexuellen Nötigung in der NWSL gab. Sie besitze eine "umfassende Erfahrung in der Durchführung komplexer und hochsensibler Ermittlungen" und erhalte "volle Autonomie, Zugang und die notwendigen Ressourcen, um die Fakten und Beweise zu verfolgen, wohin sie auch führen mögen", teilte US Soccer seinerzeit mit.

Eine von vielen betroffenen Spielerinnen: Erin Simon, die mittlerweile nach England gewechselt ist. IMAGO/Sportimage

In einem Artikel des Internet-Portals "The Athletic" hatten die Spielerinnen Sinead Farrelly und Meleana Shim die mutmaßlichen sexuellen Übergriffe ihres ehemaligen Trainers Paul Riley erläutert. Der NWSL-Klub North Carolina Courage stellte den Engländer daraufhin frei. Zusätzlich entzog ihm der US-Verband seine Lizenz. Riley selbst bestreitet die Anschuldigungen.

In einem Ausschnitt des Berichts ist zu lesen, wie Erin Simon - im Sommer vom Klub Racing Louisville in die englische Liga zu Leicester City gewechselt - schildert, dass sie im Zuge eines Videostudiums von ihrem Ex-Trainer Christy Holly sexuell belästigt wurde, was ebenfalls dessen Entlassung zur Folge hatte.