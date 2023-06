Sesko verabschiedet sich aus Salzburg: "Ich bin hier als Mensch gewachsen"

Mit 16 Saisontoren verabschiedet sich Benjamin Sesko nach vier Jahren in Salzburg aus Österreich und schließt sich ab Sommer dem deutschen Bundesligisten RB Leipzig an. Seiner kommenden Aufgabe blickt der slowenische Nationalspieler mit viel Vorfreude entgegen und sieht den Wechsel als den perfekten Schritt in seiner Karriere.

Benjamin Sesko wagt den nächsten Schritt in seiner Karriere. FC Red Bull Salzburg via Getty Images

16-mal durfte Benjamin Sesko in der abgelaufenen Bundesliga-Saison noch für Red Bull Salzburg jubeln, ehe er im Sommer das Kapitel in der Mozartstadt nach vier Jahren beenden wird. Damit schoss sich der 20-Jährige in der Torschützenliste noch auf Rang drei und startet nach elf Treffern im Frühjahr mit viel Motivation in seine kommende Aufgabe. "Als Verein ist RB Leipzig für mich der perfekte nächste Schritt," sagt Sesko im Gespräch auf der "Vereinsseite". "Die Art und Weise wie sie spielen, gefällt mir. Ich bin ein Typ für Konterangriffe und das passt mir generell sehr gut. Es ist ein ähnlicher Spielstil wie in Salzburg, also denke ich, dass es großartig sein wird und für mich eine weitere gute Schule."

Mit Marco Rose trifft er dabei auf einen Cheftrainer mit Salzburg-Vergangenheit, der mit dem österreichischen Serienmeister große Erfolge feierte und zuletzt mit den Leipzigern den Sieg im DFB-Pokal bejubeln konnte. Zudem wird Sesko die Reise nach Leipzig nicht alleine antreten müssen, wechselt doch mit Nicolas Seiwald ein Teamkollege mit ihm zum Tabellendritten der abgelaufenen Bundesliga-Saison. "Das kam für mich damals natürlich überraschend. Ich mag ihn so so gern und wir verbringen auch außerhalb des Platzes viel Zeit zusammen. Ich freue mich sehr, dass er auch kommt und wir werden uns gegenseitig helfen. Denn am Anfang wird es für uns beide nicht leicht sein."

Zum Nationalspieler gereift

Obwohl Sesko mit 29 Toren und elf Assists in 79 Pflichtspielen auf eine erfolgreiche Zeit in Salzburg zurückblicken kann, zeigte ihm die vergangene Saison, dass es nicht immer bergauf geht. Nachdem sein bevorstehender Wechsel bereits im vergangenen Jahr öffentlich gemacht wurde, hatte er im Herbst mit Leistungsschwankungen zu kämpfen. Der Youngster erzielte lediglich fünf Liga-Treffer und fand sich oftmals auf der Bank wieder. "Das war eine Lektion, die sich jeder Spieler einmal stellen sollte", gesteht Sesko ehrlich. "Man muss sich auch einmal der Realität stellen, wenn man am Boden ist und dass es Situationen gibt, in denen du nicht auf dem Höhepunkt bist. Das war eine Lektion, die mich während meiner gesamten Karriere begleiten wird. Vor allem zu wissen, wie man reagiert, sollte ich wieder in so eine Phase kommen."

Als Sesko im Sommer 2019 aus seiner Heimat von der U 17 des NK Domzale nach Salzburg wechselte, war der großgewachsene Stürmer noch ein unbeschriebenes Blatt. Mit sieben Toren in der ÖFB-Jugendliga U 18 sowie drei Treffern in der Youth League stellte er sich in seiner Debütsaison aber schnell ordentlich vor und schaffte nach 21 Toren in der 2.-Liga-Saison 2020/21 anschließend nicht nur den Sprung in die Bundesligamannschaft sondern auch ins Nationalteam. Mittlerweile steht der 20-Jährige bereits bei sechs Toren in 19 Partien für sein Heimatland. "Ich bin hier als Mensch gewachsen", betont Sesko, angesprochen auf seine Zeit beim Serienmeister der vergangenen Jahre. "Für mich war es ein wirklich sehr wichtiger Schritt, um mich als Spieler und Mann weiterzuentwicklen. Es war eine gute Schule für mich. Das Gelernte nehme ich mit in die nächsten Jahre." Und der Angreifer wird alles daransetzen, dass die Mühen in Salzburg nicht umsonst gewesen sind.