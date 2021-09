ServusTV überträgt die EHF Champions League

Nach Abschluss eines Kooperationsvertrags mit DAZN: ServusTV zeigt ab der kommenden Saison ausgewählte Partien der Handball-Königsklasse.

Auch kommende Saison in der Champions League vertreten: Johannesson und Svan (v.l.) von der SG Flensburg-Handewitt. imago images/Holsteinoffice

Handball-Fans können ab der kommenden Saison wieder Spiele der Champions League ohne Zusatzkosten sehen. Der frei zu empfangende Sender ServusTV hat einen Kooperationsvertrag mit dem kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN geschlossen und zeigt ausgewählte Partien. Auftakt ist nach Senderangaben am 15. September das Gastspiel des THW Kiel in Brest (Belarus). DAZN hatte sich die Rechte an der europäischen Königsklasse im Handball im vergangenen Jahr für sechs Jahre gesichert und Sky abgelöst. ServusTV ist Teil des Unternehmens Red Bull Media House.

Mit dem Livesignal, das direkt von DAZN übertragen wird, können die deutschen Spitzenteams um SG Flensburg-Handewitt und THW Kiel verfolgt werden. Mit der Kooperation möchte ServusTV Deutschland sein Angebot an Sportübertragungen weiter ausbauen. "Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit DAZN. Mit ausgewählten Top-Spielen der EHF Champions League haben wir ein weiteres absolutes Sporthighlight im Programm", sagt David Morgenbesser, Bereichsleiter Sportrechte und Distribution bei ServusTV, auf der Homepage des Fernsehsenders.