Serie-A-TOTS: Bayern-Ex als Nummer 1 und Dauerbrenner Theo

Olivier Giroud - ST -AC Mailand - 96 GES

Zum Abschied von der AC Mailand und der Serie A - er wechselt im Sommer in die MLS - verleiht EA SPORTS Olivier Giroud noch mal ein TOTS-Objekt. 14 Tore und acht Assists gelangen dem 37-jährigen Franzosen bislang in seiner wohl letzten Saison in Europa. kicker eSport/EA SPORTS