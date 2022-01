Serie-A-Restart: Quarantäne-Regelung bedingt vier Spielabsagen

In der Serie A wird beim Rückrundenstart für einige Teams wegen zahlreicher Corona-Fälle und der Quarantäne-Verordnung wohl am grünen Tisch entschieden. Betroffen ist am 20. Spieltag letztlich nicht nur das für 12.30 Uhr geplante Duell zwischen Bologna und Inter Mailand, das nicht ausgetragen werden konnte. Auch in Bergamo, Salerno und Florenz wird nicht gespielt.

Der Re-Start für Inter fiel flach, das Spiel der Schützlinge von Filipo Inzaghi (Mi.) in Bologna Corona zum Opfer. imago images/Gribaudi/ImagePhoto