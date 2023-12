Sensation bleibt aus: Pietreczko als letzter Deutscher ausgeschieden

Ricardo Pietreczko kam der Sensation gegen den Top-Favoriten Luke Humphries nahe, musste sich am Ende dennoch knapp geschlagen geben. Damit ist auch der letzte deutsche Spieler bei der Darts-WM ausgeschieden.

Im ersten Match der Abend-Session am Donnerstag war Brendan Dolan die Überraschung gegen Gerwyn Price gelungen. Wenig später stand mit Luke Humphries der nächste Favorit im Ally Pally an der Scheibe. Sein Gegner: der letzte verbleibende deutsche Spieler Ricardo Pietreczko.

Und "Pikachu" präsentierte sich von Beginn an mindestens auf Augenhöhe. Dennoch sicherte sich der Engländer den ersten Satz mit 3:1 - auch weil ihm gleich zweimal das Break gelang. In der Folge kam Pietreczko immer besser ins Match, punktete gut und zeigte sich mit der Zeit auch aufs Doppel immer abgeklärter. Satz zwei holte sich "Pikachu" mit 3:1.

Humphries von der Rolle

Während sich Pietreczko von Leg zu Leg steigerte, wirkte Humphries beeindruckt vom Publikum und verlor den Faden. Der Engländer, der zu den Top-Favoriten auf den Titel zählt, brach gehörig ein, spielte mit einem Schnitt von phasenweise unter 90 weit unter seinem üblichen Average. So erhöhte der stark aufspielende Pietreczko auf 3:1 in Sätzen.

Favorit kommt zurück

Im fünften Satz gelang dem 29-Jährigen direkt das Break, doch Humphries schüttelte sich nochmal und schlug direkt per Re-Break zurück. In der Folge fing sich der Engländer - auch wenn er seine übliche Top-Leistung weiterhin vermissen ließ - und stemmte sich gegen die Niederlage. Den fünften Satz entschied er mit 3:2 für sich.

Und den Schwung nahm der Dritte der Order of Merit auch in den sechsten Satz mit. Zum ersten Mal in diesem Match spielte der Engländer einen Abschnitt mit Average über 90 (knapp 102) - und glich mit einem 3:0-Satzgewinn aus.

Keine Chance im entscheidenden Satz

Vor toller Atmosphäre ging es also in den entscheidenden siebten Satz, den Humphries mit seinem Anwurf begann. Und nun zeigte der Engländer seine ganze Klasse. Obwohl "Pikachu" nochmal alles probierte, war der Favorit zu stark und entschied das letzte Set souverän für sich (3:0). Damit ist auch der letzte verbleibende Deutsche bei der Darts-WM ausgeschieden.