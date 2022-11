Senegals Rekordtorschütze Mané vor WM-Aus

Der Senegal muss aller Voraussicht nach bei der WM 2022 auf seinen Stürmerstar Sadio Mané verzichten. Der Angreifer des FC Bayern München soll wegen einer Sehnenverletzung ausfallen.

Dies vermeldet die französische Sporttageszeitung "L'Equipe" am Mittwochmorgen. Demnach hat sich der 30-Jährige beim 6:1-Sieg des FC Bayern gegen Werder Bremen am 14. Spieltag eine nicht näher spezifizierte Sehnenverletzung zugezogen und wird dadurch "voraussichtlich mehrere Wochen fehlen". Das würde das Aus Manés für die WM 2022 in Katar bedeuten. Eine offizielle Diagnose vom FC Bayern liegt noch nicht vor.

Damit müsste der Senegal auf seinen Rekordtorschützen verzichten, Mané erzielte bisher in 93 Pflichtspielen 34 Tore für die Westafrikaner. Beim Gewinn des Afrika Cups 2022 in Kamerun war er mit drei Treffern einer der Unterschiedsspieler, im Finale gegen Ägypten (4:2 i.E.) versenkte er den entscheidenden Strafstoß.

Der Senegal spielt bei der am 20. November beginnenden WM in Katar in der Gruppe A mit dem Gastgeber, Ecuador und den Niederlanden. Die Niederländer sind am 21. November der erste Gegner für die Nationalmannschaft des Senegal. Deren Nationalcoach Aliou Cissé wird am Freitag sein Aufgebot für die Reise nach Katar bekanntgeben.