"Selbst überrascht": Schindler und sein "fantastisches" Darts-Jahr 2022

Martin Schindler (26) spielt ein starkes Darts-Jahr 2022 und kratzt an den Top 32. Von seinen eigenen Leistungen zeigte er sich vor der EM überrascht.

Martin Schindler ist mit seinem Jahr 2022 bislang außerordentlich zufrieden. "Dass es so ein fantastisches Jahr wird und ich jetzt auch fast in den Top 32 stehe, damit hätte ich so nicht gerechnet. Das ist ein sehr positives Jahr. Es sind sehr, sehr viele positive Ergebnisse. Ich bin mega happy über dieses Jahr", sagte Schindler der Deutschen Presse-Agentur vor der anstehenden Europameisterschaft ab diesem Donnerstag in Dortmund.

EM-Auftakt gegen de Sousa

Schindler ist im Jahr 2022 ein Top-20-Spieler und damit auch erfolgreicher als Landsmann Gabriel Clemens, mit dem er für Deutschland bei der Team-WM spielte. Der Aufstieg kam aber auch für den 26-Jährigen überraschend. "Ich habe mich gut gefühlt Ende letzten Jahres, auch nach der WM. Ich muss aber ehrlich sagen: Nein, das habe ich nicht erwartet", so Schindler. Bei der EM spielen die 32 besten Profis des European-Tour-Jahres. Schindler trifft am Freitagabend auf den Portugiesen José de Sousa.