Seiwald, Nakamura, Emegha & Co: Wie sich die Bundesliga-Sommerabgänge bei ihren neuen Klubs schlagen

Haris Tabakovic (von Austria Wien zu Hertha BSC)

In Berlin schloss der Schweizer zunächst fast nahtlos an sein starkes Frühjahr bei der Austria an und erzielte in seinen ersten fünf Ligaspielen für die Hertha satte sieben Tore. Zuletzt blieb der ehemalige 2.-Liga-Torschützenkönig aber in sechs aufeinanderfolgenden Spielen ohne Torerfolg. Seine Bilanz von zwölf Toren in 19 Pflichtspielen liest sich dennoch sehr positiv. IMAGO/Beautiful Sports