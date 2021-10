"Sein Verhalten war unentschuldbar": Jaguars-Besitzer zählt Head Coach Meyer an

Ein Bar-Besuch ist Urban Meyer, dem Head Coach der Jacksonville Jaguars, auf die Füße gefallen. Der Teambesitzer zählte ihn mit deutlichen Worten an.

In der Bredouille: Jaguars-Coach Urban Meyer. Icon Sportswire via Getty Images

Meyer hatte am Freitag, einen Tag nach der 21:24-Niederlage gegen die Cincinnati Bengals, eine Bar in Columbus (US-Bundesstaat Ohio) besucht. Ein Video, das zeigt, wie eine junge Frau sehr eng am an der Bar sitzenden Trainer tanzt, war in der Folge viral gegangen und hatte in den USA für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt.

Erst am Dienstag meldete sich Teambesitzer Shahid Khan in einem Statement zu Wort - und zählte seinen Head Coach deutlich an. "Sein Verhalten am Wochenende war unentschuldbar", schreibt Khan, der Meyer im Januar verpflichtet hatte. "Er muss jetzt unser Vertrauen und unseren Respekt wiedererlangen." Es habe bereits ein persönliches Gespräch zwischen beiden gegeben, dessen Inhalt jedoch vertraulich bleibe. "Ich bin zuversichtlich, dass er liefern wird", so Khan weiter.

Meyer entschuldigt sich: "Einfach dumm"

Harte Worte, die Meyers Position nicht gerade festigen dürften. Seine ersten vier Spiele als Head Coach in der NFL hat der langjährige College-Trainer mit dem Team aus Florida allesamt verloren, sportliche Kritik war schon vor dem nun aufgetauchten Video laut geworden. Saisonübergreifend haben die Jaguars 19 Spiele in Folge verloren.

Der 57-Jährige hatte sich bereits am Montag zu Wort gemeldet und sich öffentlich entschuldigt. "Einfach dumm", nannte er sein eigenes Verhalten. "Ich hätte mich nicht in diese Position bringen dürfen."