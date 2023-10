Seider mit den Red Wings wieder in der Spur - Debakel für Reichel

Moritz Seider hat das Eis mit den Detroit Red Wings zufrieden verlassen. Lukas Reichel wird das von sich nicht behaupten. Die NHL am Dienstagmorgen.

Auswärtssieg in Elmont, New York: Moritz Seider beharkt Mathew Barzal (re.). NHLI via Getty Images

Nach einer Durststrecke von drei Spielen ohne Sieg zählten die Red Wings in der Nacht zum Dienstag (MEZ) mal wieder zu den Gewinnern in der NHL. Gegen die New York Islanders setzte sich das Team aus der Motor City mit 4:3 in der Overtime durch. Seider gab zu zwei Treffern Detroits die Vorlage und stockte sein Konto auf nun bereits neun Assists auf. Der Vizeweltmeister bereitete binnen weniger Minuten im Schlussdrittel das 2:2 durch Jake Walman (50.) und das 3:2 durch J.T. Compher (52.) vor. Den Siegtreffer schließlich erzielte Lucas Raymond nach 1:25 Minuten in der Verlängerung.

Auch Philipp Grubauer verbuchte mit den Seattle Kraken einen Sieg nach Verlängerung. Gegen die Tampa Bay Lightning führten die Kraken schon nach dem ersten Drittel 3:1, kassierten im Schlussabschnitt aber noch den Ausgleich. Jared McCann mit seinem fünften Saisontor machte den Sieg für Seattle dann in der Overtime und in Überzahl perfekt - und zugleich den ersten Sieg der noch relativ "frischen" Kraken in der NHL gegen Tampa Bay überhaupt. Grubauer, der beim fünften Starteinsatz seinen ersten persönlichen Win einstrich, parierte satte 34 Schüsse auf sein Tor.

Nach Bedard-Blitztor kommt nicht mehr viel von Chicago

Eine böse Klatsche gab es für Lukas Reichel und die Chicago Blackhawks. Bei den Arizona Coyotes gingen die Gäste mit 1:8 unter, der deutsche Stürmer blieb ohne Scorerpunkt. Supertalent Connor Bedard, Nummer eins im diesjährigen Draft, traf nach 28 Sekunden zum 1:0 für Chicago. Das war's dann mit Jubeln für Chicago, denn das Tor war zugleich die Initialzündung für die Coyotes, bei denen Michael Carcone sein erster NHL-Hattrick gelang.